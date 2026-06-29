Mahou acusa la caída del consumo de cerveza: factura 1.895,6 millones, un 1,9% menos y su beneficio cae un 12,6%

Mahou no subirá precios para hostelería ni alimentación y apuesta por la diversificación, incluyendo nuevas bebidas funcionales y productos sin alcohol.

El negocio de agua del grupo creció un 5,2%, destacando el buen desempeño de Solán de Cabras.

El descenso en las ventas de cerveza, con una caída del 4,7%, se atribuye al menor consumo de alcohol y al traslado del consumo de hostelería al hogar.

Mahou San Miguel facturó 1.895,6 millones de euros en 2025, un 1,9% menos que el año anterior, y su beneficio cayó un 12,6%.

El grupo Mahou San Miguel acusa la caída del consumo de cerveza. La compañía cervecera registró una facturación de 1.895,6 millones de euros en 2025, un 1,9% menos que en 2024 y un beneficio de 100,3 millones de euros, un 12,6% menos.

Todo ello en un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, las nuevas tendencias como la reducción del consumo de alcohol y el creciente trasvase del consumo de hostelería hacia el hogar, según ha descrito Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel.

En este sentido, el volumen de ventas registró los 20,2 millones de hectolitros, un 2,4% menos. La caída se refleja principalmente en el negocio de la cerveza con 15,1 millones de hectolitros vendidos (4,7% menos).

El grupo cervecero lo achaca al impacto del ocio en Reino Unido y que en España el mercado de consumo de la cerveza cae.

El negocio del agua, sin embargo, crece un 5,2% (5,1 millones de hectolitros).

“Tiene que ver con la caída del consumo de alcohol”, asegura el directivo, quien destaca el buen desempeño de Solán de Cabras, que en 15 años ha doblado el volumen de negocio.

En este escenario, la nota positiva es que Mahou obtuvo un Ebitda de 306 millones de euros, un 1,9% más.

La compañía también ha señalado que en 2025 se realizó una inversión récord con 566,3 millones de euros para apoyar a la hostelería, potenciar el desarrollo de las marcas y acelerar la adaptación de los centros de producción a través de la IA.

Además, desde el grupo no subirán los precios de la cerveza a la hostelería ni en el canal de alimentación como suelen hacer al inicio de cada año.

“No vamos a subir precios. Los hosteleros tienen mucha presión”, ha señalado Alberto Rodríguez-Toquero en su última presentación de resultados antes de ser relevado por Peio Arbeloa.

De cara al futuro, la compañía es optimista. “Estamos apostando en la diversificación geográfica y de productos con un gran esfuerzo inversor”, ha asegurado.

De hecho, Mahou ha entrado en el negocio de las bebidas funcionales con la influencer María Pombo con el lanzamiento de Yuzz, mercado en el que ve un futuro prometedor. Actualmente, sus productos sin alcohol ya suponen un 31% de sus ventas.