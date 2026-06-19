El Corte Inglés nombra a Javier Catena nuevo consejero delegado en sustitución de Santiago Bau

Santiago Bau deja la empresa de mutuo acuerdo tras cuatro años como director general, recibiendo el agradecimiento de la presidenta Cristina Álvarez por su labor.

Javier Catena cuenta con amplia experiencia en el grupo, donde ha sido director de operaciones, liderando logística, cadena de suministro y real estate.

Catena será responsable de implementar el plan estratégico de la compañía y dirigirá el comité de dirección.

El Corte Inglés ha nombrado a Javier Catena como nuevo consejero delegado en sustitución de Santiago Bau.

El Consejo de Administración de El Corte Inglés ha aprobado hoy, por unanimidad y a propuesta de la presidenta Cristina Álvarez, el nombramiento de Javier Catena como consejero delegado del Grupo.

Catena será el responsable de la implementación del plan estratégico de la compañía, que se encuentra en proceso de actualización. Las distintas unidades de negocio del grupo reportarán al CEO, que pasará a dirigir el comité de dirección.

La compañía destaca que el consejero delegado cuenta con una notable experiencia y conocimiento de la compañía.

Javier Catena ha sido director de operaciones (COO), dirigiendo las áreas de cadena de suministro, logística y real estate.

Cristina Álvarez, presidenta de El Corte Inglés, asegura que “la incorporación de Javier Catena, con el apoyo de nuestro gran equipo directivo, será decisiva en esta nueva etapa de crecimiento e inversión, a la vez que permite reforzar una estructura de gobierno corporativo más adaptada a los nuevos retos”.

Santiago Bau, hasta ahora director general, deja la compañía de mutuo acuerdo. Cristina Álvarez ha querido agradecerle expresamente su “compromiso y capacidad de ejecución, claves en la senda de crecimiento y solidez financiera del grupo en los cuatro últimos años”.

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