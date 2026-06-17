Tendam despega tras la entrada de 2PointZero: prevé superar las 2.000 tiendas, adquirir otras marcas y recomprar franquicias

Tendam aspira a duplicar ventas y rentabilidad, con una facturación prevista de hasta 2.600 millones de euros al cierre del plan estratégico, apoyándose en su modelo omnicanal y la expansión internacional.

La compañía busca adquirir marcas complementarias y realizar recompras selectivas de franquicias para reforzar su red de tiendas propias, especialmente en México y Europa del Este.

El grupo planea abrir 100 nuevas tiendas en 2026, centrando el crecimiento en sus marcas principales y en firmas jóvenes como Ooto, Slowlove y Springfield Kids.

Tendam prevé superar las 2.000 tiendas tras la entrada del fondo emiratí 2PointZero en su capital y un plan estratégico a cinco años.

Tendam encara un 2026 con optimismo. Y lo hace tras cerrar el pasado ejercicio disparando un 26% su beneficio y con casi 1.500 millones de euros de ingresos. A lo que hay que sumar un cambio accionarial “ordenado y ejemplar”.

Así califica Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam, la entrada en su capital del conglomerado empresarial con sede en Abu Dabi, 2PointZero (anteriormente conocido como Multiply Group).

Hace justo un año compró el 68% del grupo textil a los fondos de capital riesgo CVC y PAI Partners, que se mantienen en el capital como accionistas minoritarios.

¿Por qué define así ese movimiento en el capital? Porque se ha producido “alrededor de un plan de negocio consensuado entre nuevos accionistas, accionistas originales y el equipo directivo”, detalla en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia.

Lo que supone un alineamiento con la estrategia a cinco años que arrancó en 2024 y tiene en 2026 su mayor despegue.

Como reflejo de esta nueva etapa, “sólo en el primer trimestre del ejercicio 2026 (del 1 de marzo al 31 de mayo) se registraron 34 aperturas netas, superando las 28 que se realizaron en todo el año anterior por el grupo”, dice el empresario.

Pero habrá muchas más. A lo largo del año las aperturas alcanzarán las 100 tiendas nuevas.

Y esa es una de las patas de este plan que llevará a Tendam a superar en un futuro muy cercano los 2.000 puntos de venta. Actualmente tiene 1.844 tiendas repartidas en 80 mercados.

Los nuevos establecimientos llegarán de la mano de “las marcas core como Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women'secret y el outlet Fifty, que aún tienen recorrido tanto en el mercado doméstico como a nivel internacional”, asegura el directivo.

Pero el mayor impulso a corto plazo vendrá de marcas más jóvenes como Ooto, Slowlove y Springfield Kids. Y en 2027, será la oportunidad de otras firmas que aún no tienen tienda propia y el plan es que la tengan.

Por ello no lanzarán nuevas enseñas de creación propia, pero sí crecerán con alguna adquisición. De hecho, están buscando compañías complementarias y sanas. “No en situaciones de vulnerabilidad o distress”, señala Jaume Miquel.

La dueña de Cortefiel, Pedro del Hierro o Hoss Intropia espera materializar alguna compra entre 2026 y 2027.

Y aquí descartan por completo moverse hacia el modelo de fast fashion (moda rápida). Se sienten cómodos y con un buen know-how en su segmento actual.

Tiendas propias

De las más de 1.800 tiendas de Tendam, algo más de 1.200 son establecimientos propios y el resto, franquicias.

Cifras que también variarán en los próximos años porque se producirá una “recompra selectiva de franquicias”, avanza el directivo.

Tendam plantea absorber ciertos mercados franquiciados para pasarlos a modelo de gestión propia o joint venture si se detecta un potencial de crecimiento desaprovechado.

Por otro lado, el foco en el crecimiento con tienda propia está puesto en regiones como los Balcanes, Hungría y, especialmente México, donde se ha introducido la marca Cortefiel.

Canal ‘online’

Esta estrategia se asienta en el modelo omnicanal originado en plena pandemia con la estrategia 'Tendam 5.0' y en el que se integran las 12 marcas propias del grupo y las 211 marcas de terceros. Todas ellas en una plataforma multimarca.

La venta online es uno de sus pilares. El pasado ejercicio, el canal online representó algo menos del 20% de las ventas totales del grupo y “el objetivo es mantener un crecimiento sostenido de entre el 12% y el 15% anual”, avanza el presidente del grupo.

Tienda de Cortefiel.

El secreto de la alta rentabilidad de su ecommerce es el modelo híbrido en el que el 53% de las entregas y más del 80% de las devoluciones online se gestionan en las tiendas físicas.

Además, Jaume Miquel señala que tienen una tasa de devolución del 26% frente al 35% de la media del sector.

¿Por qué? “Porque no estamos en fast fashion, tenemos mucho foco en calidad y tenemos clubes de fidelidad con un cliente que conoce su talla”, añade.

En total, cuentan con 26 millones de socios.

Crecimiento

Con estas palancas de crecimiento, Tendam espera “doblar su tamaño en ventas y rentabilidad”, asegura Jaume Miquel.

Tomando como referencia el año 2024, la previsión es moverse en una facturación de entre 2.500 y 2.600 millones de euros al finalizar su plan estratégico.

Además, el plan es buscar una mayor penetración capilar internacional más allá de los 80 mercados en los que opera y ser un referente en sostenibilidad y responsabilidad corporativa.

Todo ello enmarcado en una situación actual que define con un “cauteloso optimismo”.

Para que este optimismo se consolide, el máximo ejecutivo señala que dependerá de que el nivel de empleo se mantenga robusto, de que no haya una nueva escalada inflacionista que erosione el poder adquisitivo y de que el acuerdo de paz en Oriente Medio finalmente se cumpla.

De momento, el primer trimestre de 2026 ha empezado bien para el grupo textil. Las ventas totales se incrementaron en un 10,4% hasta alcanzar los 288,2 millones de euros, un 9,2% a superficie comparable.

Y el ebitda aumentó en un 11,9% hasta los 62,7 millones de euros.