Tendam dispara su beneficio un 26% hasta los 112 M€ y roza los 1.500 M€ de ingresos en 2025

En el primer trimestre de 2026, las ventas totales aumentaron un 10,4% y la compañía prevé acelerar su expansión, superando las 100 aperturas de tiendas en el año.

Las ventas digitales crecieron un 12,9% y el modelo omnicanal de Tendam permitió que el 28% de las ventas digitales se realicen en tienda física.

El grupo registró crecimientos en todos sus segmentos de cliente y mercados principales, destacando México con un aumento de ventas del 25,2% a tipo de cambio constante.

Tendam cerró su ejercicio fiscal 2025 con un beneficio de 112 millones de euros, un 26% más que el año anterior y unos ingresos totales de 1.467 millones.

Tendam (Cortefiel, Pedro del Hierro o Hoss Intropia) cierra su ejercicio fiscal 2025 (comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026) con un beneficio de 112 millones de euros, un 26% más que el pasado ejercicio.

El grupo registró un aumento de los ingresos totales del 6,8% alcanzando los 1.467 millones de euros. Las ventas a superficie comparable se incrementaron de forma similar, en un 6,1% respecto al ejercicio 2024.

Los ingresos digitales se incrementaron en un 12,9% durante el ejercicio.

Con España, Portugal y México como sus mercados principales, la compañía registró un significativo crecimiento de sus ventas totales en México.

En concreto, creció un 17,9% a tipo de cambio corriente y un 25,2% a tipo de cambio constante.

Se trata de un mercado en el que opera directamente 88 tiendas propias (11 más que en 2024) y en el que ha desplegado su club de fidelidad y consolidado su negocio digital como parte de su capacidad omnicanal.

En 2025 Tendam aumentó sus ventas en todos sus segmentos de cliente. Así, el área de adulto (Cortefiel y Pedro del Hierro, Hoss Intropia, SlowLove y Ooto) se incrementaron un 7,8% hasta los 394,6 millones de euros.

En el segmento especialista (Women'secret, Dash and Stars y Hi&Bye) las ventas crecieron un 9,9% hasta los 466,8 millones de euros; y el segmento joven (Springfield, High Spirits y Springfield Kids) registró un crecimiento de un 3,5% hasta los 495 millones de euros.

Por su parte, Fifty, el outlet de Tendam que incluye también la marca propia Milano, alcanzó unas ventas de 111 millones de euros, un 5,5% más.

Jaume Miquel, CEO y presidente de Tendam. Sara Fernández

La compañía consiguió un margen bruto del 62,4% en 2025 (-0,3 p.p. versus 2024).

El Ebitda alcanzó los 368 millones de euros en 2025, lo que supone una subida del 9,4% respecto al ejercicio de 2024.

Al cierre del ejercicio 2025, la deuda financiera neta era de 304,3 millones de euros, lo que representa una ratio de apalancamiento financiero de 1,32x.

Tendam cierra su ejercicio fiscal 2025 con más de 27,6 millones de socios únicos en sus clubes de fidelidad y 1.844 puntos de venta como resultado de incorporar a su portfolio 43 aperturas netas (29 propias y 14 franquicias).

"Los resultados del ejercicio 2025 confirman la potencia de Tendam como un ecosistema omnicanal único y diferencial en el mercado. Un modelo estratégicamente sólido que ha alcanzado los casi 1.500 millones de ingresos con crecimientos por encima del mercado en ventas totales, ventas comparables, Ebitda y beneficio neto”, señala Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam.

Perspectivas en 2026

Durante el primer trimestre del ejercicio 2026 (1 de marzo a 31 de mayo) las ventas totales de Tendam se incrementaron en un 10,4% hasta alcanzar los 288,2 millones de euros, un 9,2% a superficie comparable.

El Ebitda se aumentó en un 11,9% hasta los 62,7 millones de euros.

A pesar de las incertidumbres geopolíticas y económicas, la compañía se muestra confiada en la fortaleza del modelo y en mantener niveles de crecimiento similares.

Tras la entrada de 2PointZero (anteriormente Multiply Group) con la compra del 68% de Tendam, Jaume Miquel asegura que 2026 representa el inicio del despliegue de todo el potencial de Tendam con la expansión internacional, desarrollo de formatos propios para las nuevas marcas, ampliación de tiendas existentes…

Así, el plan de expansión y apertura de tiendas se acelera para superar las 100 aperturas en 2026, donde el protagonismo vendrá de la mano de los nuevos formatos como Hoss Intropia, SlowLove, Ooto o Dash and Stars.

“A pesar de las turbulencias geopolíticas y económicas a nivel global, Tendam ha cerrado su primer trimestre creciendo por encima de mercado en cada uno de los principales mercados en que operamos”, añade Jaume Miquel.

Un modelo omnicanal

El modelo omnicanal, que se origina en la estrategia Tendam 5.0, ha demostrado su capacidad para generar crecimiento y rentabilidad. Constituye un ecosistema único en el que se integran marcas y clientes en un entorno de omnicanalidad total.

Las 12 marcas propias de Tendam y las 211 marcas de terceros en la plataforma multimarca conforman la oferta.

La combinación de canales y formatos permite que el 28% de las ventas digitales se realicen en la tienda física, que haya un 54,8% de las recogidas de compra digital y un 82,3% de las devoluciones online en tienda física.