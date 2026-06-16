Cristina Álvarez sigue el legado de Marta en El Corte Inglés: se apoya en la moda para crecer y reduce deuda al máximo

La deuda financiera neta se ha reducido a 1.648 millones de euros, el nivel más bajo en casi dos décadas, mientras el grupo mantiene un plan inversor de 650 millones para el próximo ejercicio.

El área de moda y belleza representa el 44,5% del retail y registró ventas por 5.882 millones, apostando por captar al público joven con campañas como ‘New’.

El grupo cerró el ejercicio 2025-26 con un beneficio neto de 628 millones de euros, un 22,8% más, y unos ingresos de 17.247 millones.

Cristina Álvarez consolida la estrategia de su hermana Marta al frente de El Corte Inglés, enfocándose en los negocios básicos y la reducción de deuda.

Cristina Álvarez firma sus primeros resultados como presidenta de El Corte Inglés. Y lo hace continuando con gran parte de la estrategia que usó su hermana Marta entre 2019 y 2025 para conseguir crecer en un mercado marcado por la incertidumbre económica. Sus dos pilares consisten en centrarse en los negocios básicos y en reducir deuda.

Fruto de ello, los grandes almacenes cerraron el ejercicio 2025-26 (a 28 de febrero de 2026) con un beneficio neto de 628 millones de euros, un 22,8% más y unos ingresos de 17.247 millones de euros.

Gran parte de esos resultados se los debe al retail, su gran fuente de ingresos y pilar fundamental en la estrategia.

En concreto, este área logró un volumen global de ingresos de 13.216 millones de euros y una cifra de negocios de 12.633 millones, con un crecimiento del 1,8% a superficie comparable.

Y dentro del retail, destaca el área de moda y belleza (donde se incluyen productos de joyería, belleza, relojes y deportes). Esta categoría ya tiene un peso del 44,5% dentro del retail.

En 2025, registró un incremento en sus ventas del 3,1% hasta alcanzar los 5.882 millones. El ejercicio anterior también creció bastante (+4,9%).

Además, los grandes almacenes están apostando muy fuertemente por ella, especialmente en el segmento más joven.

Recientemente han lanzado una nueva edición de ‘New’, su plataforma de conexión con la Generación Z, bajo el concepto 'El límite es el cielo'. La campaña está protagonizada por María Becerra, Pablo Gavi, Begoña Vargas, Olivia Bay y Ralphie Choo.

Se trata de cinco perfiles vinculados a distintos territorios creativos como la música, el deporte y la interpretación. El objetivo claramente es atraer al público más joven.

El retail también se apoya en otro básico de toda la vida: alimentación y hostelería. Aquí las ventas se situaron en los 3.064 millones de euros, un 1,5% más, destacando especialmente el incremento de Club del Gourmet.

Aunque la oferta es más amplia: Supermercados de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Sánchez Romero y diversos formatos de restauración.

Su peso en la facturación del retail es de un 23,1%.

Por último, las áreas de hogar y electrónica, alcanzaron los 2.776 millones de euros, un 2,9% más.

El Corte Inglés de Salamanca inaugura su nuevo Club del Gourmet

Esta evolución en las diferentes líneas de negocio del retail ha impulsado su Ebitda un 4,3% hasta alcanzar los 961 millones de euros.

Hablamos de cifras récord que tienen más importancia si tenemos en cuenta que los grandes almacenes han protagonizado en los últimos años un proceso de reajuste en sus centros comerciales y tiendas.

Entre ellos es preciso recordar que los centros de La Vaguada, Parquesur y Serrano 52 en Madrid cerraron sus puertas.

Asimismo, algunos de sus establecimientos se han convertido en outlets como el de Guadalajara y en 2023 vendió 43 supermercados de Supercor a Carrefour por 53 millones de euros.

La deuda

La reducción de deuda es otro de los grandes retos para Cristina Álvarez desde que asumió el pasado 15 de enero la presidencia de la empresa familiar.

En este ejercicio, la deuda financiera neta se ha reducido en 148 millones de euros.

Esta evolución sitúa el nivel de endeudamiento en 1,3 veces Ebitda, el más bajo en casi dos décadas, al mismo tiempo que se incrementa el valor de los activos en 311 millones gracias a las inversiones realizadas.

El resultado final es que la deuda de los grandes almacenes se sitúa en 1.648 millones de euros.

Eso significa que se reduce a más de la mitad que hace 10 años cuando alcanzaba los 3.650 millones. En ese momento tuvo que acudir a la banca para refinanciar.

Esta estrategia de reducir deuda y seguir apostando por lo que funciona se combina con un importante plan inversor que alcanzará para este ejercicio los 650 millones de euros.

Todo ello afianza las buenas previsiones del grupo para el ejercicio 2026-27. Un periodo de tiempo en el que Cristina seguirá al frente con su hermana como apoyo.

Cabe recordar que Marta cedió la presidencia a Cristina, pero continúa como miembro del consejo de administración y en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar.