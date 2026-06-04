Nestlé reduce el ERE a 242 personas con el compromiso de crear nuevas vacantes

El ERE afecta a centros de Pontecesures, Sevares, La Penilla, Miajadas, Reus y Girona, y se creará una comisión de seguimiento del proceso.

Las indemnizaciones varían según la edad, incluyendo 45 días por año trabajado para menores de 54 años y pagos especiales para mayores.

Se crearán 64 nuevas vacantes para recolocar a parte de los empleados afectados, lo que podría reducir el impacto a 178 personas.

Nestlé y los sindicatos acuerdan reducir el ERE a un máximo de 242 personas, frente a las 301 iniciales.

Nestlé y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para cerrar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Finalmente se ha reducido a un máximo de 242 las personas afectadas. Inicialmente ese máximo era de 301.

No obstante, se crean 64 nuevas vacantes “para poder cubrir entre las personas inicialmente afectadas”, señalan fuentes de CCOO.

Por lo que, el impacto podría potencialmente reducirse a 178 personas.

En cuanto a las indemnizaciones, Nestlé ofrece para los menores de 54 años 45 días por año trabajado con un tope máximo de 42 mensualidades, mientras que para los mayores de 63 habrá un pago único equivalente al 75% del salario (18 mensualidades).

Para los afectados entre 54 y 63 años se ha propuesto un plan de rentas con complemento especial con la Seguridad Social.

También habrá complementos por edad y antigüedad y beneficios sociales para rentistas y jubilados.

Se creará una comisión de seguimiento del ERE para validar todo el proceso y la bolsa de empleo. Si surgen vacantes hasta el 31 de diciembre de 2027 se tendrá que contratar, si quieren, a las personas despedidas.

Los centros afectados por los recortes son los ubicados en Pontecesures (Pontevedra), Sevares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

Desde CCOO han propuesto un referéndum y asamblea informativa en todos los centros afectados para el día 5 de junio.