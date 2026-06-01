La plantilla de Nestlé afronta los últimos días de negociación del ERE con la empresa dispuesta a rebajar los despidos

La compañía justifica los recortes por el aumento de costes operativos, cambios en los hábitos del consumidor y el avance de la marca de distribución.

Los recortes de plantilla afectarán a oficinas, equipos de ventas y centros de distribución en seis plantas, incluyendo La Penilla, Pontecesures, Sevares, Miajadas, Reus y Girona.

La cifra de afectados por el ERE será inferior a 301 empleados, gracias a bajas voluntarias y movimientos internacionales.

Nestlé España afronta la recta final de negociación del ERE, con la empresa dispuesta a rebajar la cifra de despidos inicialmente prevista.

Recta final para la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que mantiene en pie de guerra a la plantilla de Nestlé en España. El próximo 4 de junio terminan las reuniones y la cifra de despidos estará por debajo de 301 empleados.

En una de las últimas reuniones, la empresa cedió e informó a los representantes sindicales que rebajaba la cifra de afectados por el despido colectivo debido a bajas voluntarias y movimientos internacionales, según fuentes consultadas por este periódico.

En la fábrica de La Penilla (Cantabria) esa cifra podría bajar de 49 a 43. Sin embargo, los sindicatos no quieren dar cifras concretas porque aún esperan rebajar ese número de afectados esta semana.

“El propio informe técnico de la empresa reconoce diferentes escenarios de afectación, con mínimos y máximos, y que incluso la propia empresa admite que la cifra podría ser mucho menor que la actualmente planteada”, señalan desde CCOO.

La multinacional que comercializa Nescafé, KitKat, Nespresso o Nestea también ha ofrecido pasar a algunas personas con contrato indefinido a la modalidad de fijo discontinuo para evitar su salida de la empresa o traslados a otras plantas. Algo a lo que CCOO se opone.

La agenda de negociaciones del ERE de Nestlé incluye tres reuniones finales: los días 2, 3 y 4 de junio. Tras éstas la propia compañía anunciará el acuerdo final, mientras tanto fuentes de Nestlé declinan hacer comentarios por “respeto al proceso de negociación”.

Los puestos suprimidos afectarán a oficinas, equipos de ventas y centros de distribución.

Además del centro de Cantabria, otros cinco también sufrirán recortes de plantilla: Pontecesures (Pontevedra), Sevares (Asturias), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

En España, la multinacional suiza cuenta con 4.158 trabajadores y diez plantas en territorio español.

Decisión

El pasado 21 de abril Nestlé España comunicó a los sindicatos el ERE para hasta un máximo de 301 empleados. No obstante, llevaban meses en vilo esperando conocer cómo afectarían los 16.000 despidos anunciados por la multinacional a nivel mundial para ahorrar costes.

La filial española ha justificado los recortes en la situación del sector del gran consumo marcado “por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábitos en el consumidor y el avance de la marca de distribución”.

Para la compañía presidida por Pablo Isla este contexto impulsa la “necesidad de adaptarse a los retos actuales del mercado y de avanzar hacia un modelo más eficiente, ágil y focalizado en sus marcas estratégicas”.

A la plantilla la decisión no le gustó y más tras saber que España era uno de los países europeos más afectados por los despidos.

En la planta de La Penilla se han realizado paros y protestas que continuarán también esta semana.