Marc Puig, tras el fracaso de la fusión con Estée Lauder: “No estamos en venta”

Antes de negociar con Estée Lauder, Puig también mantuvo contactos con Kering para un acuerdo de licencia, que tampoco prosperó.

La junta de accionistas aprobó todas las propuestas del Consejo, incluyendo cuentas anuales, informe de gestión y un dividendo de 0,42159 euros por acción.

Marc Puig afirma que la familia seguirá como accionista a largo plazo, incluso en caso de futuras combinaciones de negocios.

Puig descarta estar en venta tras romper las negociaciones de fusión con la estadounidense Estée Lauder.

La multinacional catalana de cosméticos y perfumería Puig ha destacado este viernes que “no está en venta” y que está “más fuerte que nunca” tras la ruptura de las negociaciones con la estadounidense Estée Lauder.

“Siempre hemos mantenido que la familia permanece y permanecerá como accionista a largo plazo, y este hubiese sido el caso incluso en la combinación de negocios contemplada”, ha asegurado el presidente ejecutivo de la compañía, Marc Puig, durante la junta de accionistas.

El directivo se ha referido así a la ruptura de estas negociaciones, sobre las que ha dicho que una operación así “debería contemplar tres aspectos clave: gobernanza, liderazgo del negocio y consideraciones económicas que reconocieran correctamente el valor de la compañía y resultaran equitativas para todos los grupos de interés”.

“Tenemos el máximo respeto y admiración por la familia Lauder, pero no fue posible un acuerdo satisfactorio para ambas partes y dimos por finalizadas las conversaciones”, ha apuntado.

Puig ha añadido que antes de las conversaciones con Estée Lauder, también hubo contactos con la francesa Kering para un acuerdo de licencia a largo plazo de sus marcas de belleza a cambio de una participación minoritaria en Puig, pero que tampoco fructificaron en un acuerdo.

Junta

Por otro lado, los accionistas han aprobado todas las propuestas presentadas por el Consejo de Administración, incluidas las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2025, así como la distribución de un dividendo total de 0,42159 euros por acción.

Esto está alineado con la intención de Puig de distribuir aproximadamente el 40% del beneficio neto reportado, en línea con su trayectoria histórica.

Asimismo, se ha aprobado la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025 y se ha votado a favor del estado de información no financiera consolidado e información de sostenibilidad.

Los accionistas han acordado fijar en 13 el número de miembros del Consejo de Administración de la compañía.