El gasto medio en alimentación y bebidas se ha disparado un 20% en los últimos diez años y llega a los 1.840 euros

A pesar de la subida de precios, los consumidores han mantenido el volumen de compra, priorizando el valor y la calidad de los productos.

La industria española de alimentación y bebidas creció un 1,7% en 2025, impulsada por la recuperación del consumo doméstico y la demanda exterior.

El mayor incremento del gasto se ha producido tras la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio.

El gasto medio en alimentación y bebidas en España ha aumentado un 20% en la última década, llegando a 1.840 euros por persona en 2025.

Hacer la compra en el supermercado en los últimos años se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para muchos usuarios a los que les cuesta llegar a fin de mes y ven como el precio de los productos no para de crecer. De hecho, el gasto medio en alimentación y bebidas alcanzó su dato récord en 2025.

En concreto, el gasto per cápita en el periodo enero-noviembre de 2025 (últimos datos disponibles) llegó hasta los 1.840 euros, un 2,9% más, según el ‘Informe Económico de 2025’ elaborado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

Se trata de la cifra más elevada de la última década. Hablamos de un 20,4% más que en 2016, cuando un consumidor se dejaba de media 1.528 euros haciendo la compra para llenar la nevera.

Durante estos diez últimos años el desembolso realizado por los consumidores ha vivido etapas de altibajos.

Por ejemplo, en 2017 se registró la cifra más baja con 1.480 euros. Luego ascendió hasta los 1.716 euros de 2020 para volver a bajar durante los años de la pandemia.

En 2021, el gasto aumentó a los 1.610 euros y en 2022 fue de 1.614 euros. A partir de ahí ha ido incrementándose poco a poco: en 2023 (1.765 euros), en 2024 (1.787 euros) y en 2025 (1.840 euros).

Estos últimos años, el desembolso ha estado muy relacionado con la situación de inflación que ha vivido el propio sector derivado de la guerra de Ucrania y, más recientemente, del conflicto en Oriente Medio.

Recordemos que la invasión rusa en Ucrania ocasionó picos de inflación de los alimentos que llegaron al 12% por el incremento de los costes de producción (energía, combustibles, abonos…) a los que se vio sometida toda la cadena agroalimentaria.

Y aunque se ha ido moderando, el conflicto en Oriente Próximo y la crisis del petróleo no ayudan a que los precios de los alimentos se estabilicen del todo.

2025

Al calor del contexto geopolítico, la industria española de alimentación y bebidas cerró el ejercicio 2025 con un crecimiento del 1,7%, una evolución que supone un incremento respecto a 2024.

La producción real alcanzó los 137.188 millones de euros impulsada por la recuperación progresiva del consumo doméstico y la fortaleza de la demanda exterior.

A pesar de la mejora de la demanda interna, la situación de inestabilidad internacional sigue percibiéndose en el consumo de los hogares españoles, cuyo gasto en alimentación y bebidas aumentó un 2,9% hasta los 86.253 millones de euros, aunque el volumen lo hiciera a un ritmo del 0,7%.

Un dato que, de acuerdo con el informe, convive con una notable resiliencia en los volúmenes de compra que, tras los ajustes lógicos derivados de la inflación, muestran una expectativa de recuperación positiva del 0,7% para 2025 hasta alcanzar los 27.015 millones de kilogramos.

Para la FIAB, esta dinámica sugiere que, si bien el factor precio continúa influyendo en las decisiones de compra, “el consumidor está priorizando el valor y la calidad de los productos, adaptando sus hábitos de manera progresiva en una fase de normalización del mercado que se aleja de las contracciones de ejercicios anteriores”.