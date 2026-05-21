Puig y Estée Lauder rompen las negociaciones para fusionarse

Puig ha confirmado oficialmente que la operación de fusión no se llevará a cabo.

Las conversaciones entre la firma catalana y la estadounidense comenzaron el pasado 23 de marzo.

Puig y Estée Lauder han decidido no seguir adelante con la fusión entre ambas compañías.

Puig confirma que no habrá fusión con Estée Lauder. La compañía catalana ha asegurado que tras mantener conversaciones desde el pasado 23 de marzo con la firma norteamericana finalmente no se llevará a cabo la operación.

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