Puig y Estée Lauder rompen las negociaciones para fusionarse
Ambas firmas llevaban desde el pasado 23 de marzo negociando la operación.
Puig confirma que no habrá fusión con Estée Lauder. La compañía catalana ha asegurado que tras mantener conversaciones desde el pasado 23 de marzo con la firma norteamericana finalmente no se llevará a cabo la operación.
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