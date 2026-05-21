Marc Puig, presidente ejecutivo de Puig Brand

Marc Puig, presidente ejecutivo de Puig Brand Europa Press

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Puig y Estée Lauder rompen las negociaciones para fusionarse

Ambas firmas llevaban desde el pasado 23 de marzo negociando la operación.

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Las claves

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Puig y Estée Lauder han decidido no seguir adelante con la fusión entre ambas compañías.

Las conversaciones entre la firma catalana y la estadounidense comenzaron el pasado 23 de marzo.

Puig ha confirmado oficialmente que la operación de fusión no se llevará a cabo.

Puig confirma que no habrá fusión con Estée Lauder. La compañía catalana ha asegurado que tras mantener conversaciones desde el pasado 23 de marzo con la firma norteamericana finalmente no se llevará a cabo la operación.

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