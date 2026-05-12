Los ‘súper’ mayoristas Cash Diplo y Díaz Cadenas y la antigua Dealz (Pepco), multadas por infringir la ley de la Cadena

Más de la mitad de las infracciones detectadas por la AICA se deben a la falta de registro de los contratos alimentarios, y la mayoría de las denuncias proceden de productores u organizaciones representativas.

En lo que va de segundo trimestre, otras 13 empresas también han sido sancionadas por infringir la Ley de la Cadena Alimentaria.

Las sanciones impuestas ascienden a 19.800 euros para Cash Diplo, 13.800 euros para Díaz Cadenas y 33.000 euros para Dealz, mientras que El Corte Inglés recibió una multa de 3.001 euros por incumplimiento de plazos de pago.

Cash Diplo, Díaz Cadenas y la antigua Dealz (Pepco) han sido multadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios por obstrucción o negativa a las actuaciones de la administración.

Las cadenas de alimentación siguen incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria. En lo que va del segundo trimestre del año, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha sancionado a varias de ellas.

En concreto, los supermercados especializados en cash & carry (venta mayorista a profesionales de hostelería) Cash Diplo y Díaz Cadenas aparecen como infractores en la lista de multas impuestas por este organismo al que ha tenido acceso este periódico.

Las dos cadenas han sido multadas por lo mismo: la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración. Pero la cuantía económica es distinta.

Para Cash Diplo (del HD Covalco), que cuenta con 28 centros y mucha presencia en Canarias, la multa es de 19.800 euros.

En el caso de la sevillana Díaz Cadenas, que está presente en territorio andaluz con 16 cash y dos supermercados, su sanción es de 13.800 euros.

Dealz también ha sido penalizada por el mismo motivo que los dos supermercados mayoristas.

La compañía, que ya no existe en España tras fusionarse e integrarse en las tiendas de Pepco, recibe una sanción de 33.000 euros a la que tendrá que hacer frente el grupo polaco.

El Corte Inglés también aparece en este listado por incumplimiento de los plazos de pago. Su sanción es más baja: 3.001 euros.

Junto a estas cuatro empresas, otras 13 han sido castigadas por no cumplir con la ley de la Cadena en lo que va de segundo trimestre del año.

Venta a pérdidas

De nuevo, destaca que ninguna de las infracciones sancionadas por la AICA haya sido por venta a pérdidas. Es decir, por ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición o por debajo de los costes de producción.

Se trata de una de las prácticas más denunciadas públicamente por agricultores y ganaderos desde hace años. De hecho, la ley se reformó en 2020 para atajar precisamente este problema.

Cabe recordar que la AICA realiza inspecciones de oficio, pero también lleva a cabo comprobaciones basándose en denuncias acerca de un posible incumplimiento o por alertas, riesgos o indicios de posibles infracciones que sean comunicadas por asociaciones, organizaciones o por órganos de la Administración General del Estado o de las CCAA.

Desde su creación en 2014, la gran mayoría de las denuncias (90%) proceden del productor u organizaciones representativas, y el 67% han concluido en sanción.

Aumentan las sanciones

El pasado año, la AICA reforzó sus labores de inspección y control del cumplimiento de la ley de la cadena, en colaboración con las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas. Fruto de las cuales impuso 991 sanciones, casi cuatro veces más que en 2024.

Más de la mitad de las infracciones (51%) se deben a la falta de inscripción en el registro de los contratos alimentarios.

Del resto de sanciones, las más numerosas se refieren a incumplimientos de los plazos de pago y a la ausencia de elementos contractuales esenciales como el precio.

Desde el inicio de su actividad, la AICA ha realizado 8.407 inspecciones, que han dado lugar a 4.947 sanciones, por un total cercano a 28 millones de euros.