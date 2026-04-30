Consum desembarcará con varios supermercados en el sur de Madrid abastecidos desde un centro logístico en Toledo

La plataforma de Noblejas tendrá 70.000 m2 y complementará la red logística de la cooperativa en Cataluña, Murcia y Valencia.

La expansión de Consum en Madrid se realizará de sur a norte, priorizando municipios cercanos al nuevo centro logístico.

El centro logístico de Noblejas (Toledo), que estará operativo en 2027, será clave para abastecer las nuevas tiendas.

Consum ha cerrado un nuevo año de grandes resultados. Más de 5.000 millones de facturación y un crecimiento de un 12,3% en sus beneficios anuales consolidan a la Cooperativa como uno de los referentes de la distribución y le ha valido para dar el salto a la capital.

En esa expansión a la Comunidad de Madrid con la futura apertura en el año 2028 de un supermercado en Parla, tal y como ha anunciado Antonio Rodríguez Lázaro, su director general, en la presentación de resultados, el futuro centro logístico de Noblejas será clave.

Tal y como apuntó Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum en su intervención en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL, la puesta en marcha de esta plataforma sería el primer paso para la llegada de la Cooperativa a Madrid.

Una llegada que se llevará a cabo de una manera concreta y con el centro de Noblejas como epicentro de la expansión, algo que implicará que la llegada a la capital se produzca de sur a norte.

Sin embargo, el desembarco de la Cooperativa, tal y como han detallado fuentes de Consum al término de la rueda de prensa de los resultados del pasado ejercicio, no se producirá tan solo con un nuevo supermercado en Parla.

Este, tal y como han explicado, es el establecimiento que más avanzado tiene la Cooperativa para su aterrizaje en la Comunidad de Madrid. Pero no es el único previsto.

Son varios los municipios del sur de la autonomía en los que la firma está trabajando para la creación de supermercados en el área más próxima a su futuro centro logístico de Noblejas.

Tardará en llegar, eso sí, la entrada de Consum en la capital de España, por ser un municipio ubicado a mayor distancia y por la gran concentración de supermercados con la que cuenta.

Centro logístico de Noblejas

En esa estrategia de expansión, Noblejas será clave. En plazos, en lo referente a la unidad logística, la mirada está puesta en el año 2027, un curso antes de que Consum llegue a la Comunidad de Madrid.

Las obras de la plataforma comenzaron en 2025 y se espera que en un plazo de dos años esté operativa. Esta, según ha detallado Consum en su Memoria Corporativa, contará con centrales de Alimentación y No Alimentación, Frescos, Refrigerados y Congelados.

Además de dar servicio a sus 91 tiendas en Castilla-La Mancha, la nueva instalación será fundamental para el "crecimiento" de la Cooperativa.

Contará con una superficie de 70.000 metros cuadrados, además de un silo automatizado de 40 metros de altura, y se complementará con un módulo de oficinas y edificios auxiliares de instalaciones.

Esta plataforma se sumará a los más de 200.000 metros cuadrados de superficie logística con los que ya cuenta la Cooperativa distribuidos entre Cataluña, la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana con 56.800 m2, 76.500 m2 y 80.000 m2 , respectivamente.

La base logística, imprescindible

El propio Quiles, durante su intervención en el Foro de EL ESPAÑOL el pasado mes de diciembre ya explicó la importancia de la plataforma para una posible llegada de la Cooperativa a la Comunidad de Madrid.

"No podemos ampliar la actividad sin una base logística a 200 kilómetros de distancia. Esperamos tener en marcha la plataforma en el año 2027", aseguró.

Además, también reveló que la entrada en Madrid se llevará a cabo por el sur de la capital, y que no esperaban aterrizar directamente en el corazón de la ciudad, algo que se confirma con la apertura de un supermercado en Parla y con la estrategia de entrada de sur a norte.