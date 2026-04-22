La Nestlé de Pablo Isla se ceba con España: es el país europeo donde más despidos acometerá

El objetivo de Nestlé en Europa es ahorrar más de 500 millones de euros en dos años, dentro de un plan global de recortes y eficiencia.

La compañía justifica los recortes por el aumento de costes operativos, cambios en los hábitos del consumidor y el avance de las marcas de distribución.

El ajuste representa el 7,2% de la plantilla española, superior al porcentaje de despidos en Alemania, Francia, Portugal y Bélgica.

Nestlé llevará a cabo el mayor recorte de empleo en Europa en España, con un ERE que afectará hasta a 301 empleados.

Medio año es lo que ha tardado Nestlé en anunciar cómo afectarán parte de los 16.000 despidos a nivel mundial que acometerá en dos años. Y España es, de momento, el país donde más duro ha sido este recorte en Europa.

En concreto, la compañía que comercializa Nescafé, KitKat, Nespresso o Nestea, anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para un máximo de 301 empleados en nuestro país.

Es decir, el 7,2% de la plantilla formada por 4.158 trabajadores. Los recortes afectarán a personal de oficinas, equipos de ventas y puestos en centros de distribución y en seis de sus centros de producción en el país.

Según CCOO, España es la que más sufre de los países que ya conocen cuál será el impacto que la medida tendrá en sus plantillas.

En Alemania, hablamos de 260 trabajadores despedidos (4,3% de su plantilla en el país); en Francia, de 156 (1,2%); en Portugal, de 80 (3,1%); y en Bélgica, de 8 (1,1%), según fuentes sindicales.

No obstante, Nestlé tiene presencia en más de 40 países, con unas 100 fábricas y más de 80.000 empleados.

Por lo que se desconoce el impacto en el resto de países del Viejo Continente, aunque se espera que poco a poco se vayan anunciando también.

Los motivos de los recortes son diversos. En España se ha justificado por “la evolución del sector del gran consumo que viene marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábitos en el consumidor y el avance de la marca de distribución”.

En Portugal, por ejemplo, es por la “pérdida de volumen”, señalan fuentes sindicales.

Ahorros en Europa

Hace unos meses, la multinacional trasladó a sus divisiones en Europa que sería preciso ahorrar 245 millones de francos suizos (270 millones de euros) anualmente.

Con la llegada de Pablo Isla a la presidencia se elevó el objetivo de ahorro de costes a 3.000 millones de francos suizos (3.228 millones de euros) para finales de 2027. El anterior era de 2.500 millones de euros de ahorro.

Por lo que en Europa, en dos años, ese ahorro superará los 500 millones de euros. El resto, se repartirá entre las regiones restantes.

No hay que olvidar que Nestlé opera más de 335 fábricas en 75 países y cuenta con 277.000 empleados.

Parte de estos ahorros se conseguirán a través de la reducción de plantilla que estos días están comunicando las filiales europeas.