Ignacio González (Aecoc): “Hay riesgo de subida de precios, pero el impacto no será tan grande como con la guerra de Ucrania”

El sector también enfrenta desafíos como la presión regulatoria, el aumento del absentismo laboral y la baja productividad, con previsión de crecimiento del 3% en el gran consumo para este año.

González considera insuficientes las ayudas del Gobierno y reclama medidas específicas, como una posible reducción temporal del IVA en alimentos si la inflación se agrava.

El principal riesgo para el sector es la duración e intensidad del conflicto, que podría traducirse en una inflación no deseada, especialmente por el aumento del precio de la energía.

Ignacio González, presidente de Aecoc, advierte de un posible aumento de precios por el conflicto en Oriente Medio, aunque descarta un impacto tan grande como el de la guerra de Ucrania.

Incertidumbre. Esa es la palabra que Ignacio González, el presidente de Aecoc, elige para definir el momento que vive el gran consumo en España debido al conflicto en Oriente Medio. Preocupa el impacto que está teniendo en el precio de la energía y si eso se traducirá en inflación.

Para González, hay dos riesgos principales: la duración del conflicto y su intensidad. “Si nos pusiéramos en el peor de los casos, la conclusión más normal sería tener una inflación que nadie quiere”, asegura en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia.

Pero de momento, eso no está ocurriendo. “Las empresas están intentando no traspasar esos mayores costes a los precios porque el consumidor ha sufrido en sus últimos tiempos una inflación enorme”, afirma.

Como dato recuerda que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de marzo, se elevó 1,1 puntos hasta el 3,4%. Pero, el que atañe a los alimentos, se moderó cinco décimas, hasta el 2,7%.

De hecho, para el presidente es uno de los retos a los que se enfrenta el gran consumo: reforzar la confianza del consumidor y no trasladar esa inflación a los usuarios.

A las puertas de la celebración de la asamblea general de Aecoc, su presidente también arroja un mensaje de tranquilidad: no estamos ante una situación inflacionaria parecida a la que ocurrió tras la invasión de Rusia en Ucrania.

“Aquella crisis venía sobre todo por aumento de precios de insumos, de materias primas, de cereales…”, menciona. “Había muchas categorías de producto afectadas. Ahora, entre comillas, solo es la energía”, dice.

El presidente de AECOC, Ignacio González.

Por tanto, reconoce que existe “el riesgo de la inflación”, pero “el impacto no debería ser tan grande” como lo fue tras la guerra en Ucrania, comenta con cierta prudencia en sus palabras.

A pesar de ello, el presidente de la patronal de fabricantes y distribuidores califica las ayudas del Gobierno de “timoratas” y “pequeñas”.

Los 5.000 millones de euros le saben a poco y reclama medidas específicas para la industria del gran consumo que, en su opinión, “es clave en la recuperación económica”.

Y si resulta que, finalmente, el impacto de la inflación es muy importante, el Gobierno debería “pensar en medidas, como se han tomado en otros momentos, de reducción temporal del IVA en alimentos principales”, reclama

Absentismo, regulación…

El conflicto en Oriente Medio y sus consecuencias no es el único desafío al que se enfrenta la patronal que representa a 35.000 empresas, el 85% de ellas son pymes.

La presión regulatoria sigue siendo una lacra. González recuerda que en 2019 las empresas del sector tuvieron que hacer frente a 476 normas, mientras que en 2025 esa cifra fue de 1.400. “Se ha multiplicado por tres”, critica. La mayoría son medioambientales.

En este sentido, pide avanzar en una regulación “armonizada” y “predecible”.

A esto hay que sumar el absentismo. Las bajas laborales en las empresas de gran consumo “están por encima de la media de España y cada año el dato va empeorando”, denuncia.

Derivado de ello, el presidente de Aecoc también señala como un gran problema la baja productividad, así como la dificultad para retener el talento.

Con todos estos retos y problemas en el horizonte, desde Aecoc creen que el gran consumo cerrará el año con un crecimiento del 3%. Cifra por debajo del crecimiento del 4,5% de 2025.