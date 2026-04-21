ABF separará a Primark del resto de negocios de alimentación antes de 2027

Se prevé que George Weston lidere el negocio de alimentación como CEO y Eoin Tonge sea el CEO de Primark tras la separación.

La escisión busca aportar beneficios a ambos negocios, incluyendo consejos de administración específicos y una propuesta de inversión más clara para los inversores.

La operación cuenta con el respaldo del principal accionista, Wittington Investments Limited, y se han estimado disinergias inferiores a 45 millones de libras.

ABF escindirá Primark de su negocio de alimentación antes de finales de 2027, creando dos entidades cotizadas en la Bolsa de Londres.

El consejo de administración de Associated British Foods (ABF) ha anunciado este lunes la intención de proceder a la escisión de Primark, el negocio textil minorista, de las actividades del grupo en alimentación, formando así dos entidades cotizadas en la Bolsa de Londres.

La intención de la compañía británica es que la escisión de Primark se haga efectiva antes de finales de 2027, después de haber llevado a cabo desde el pasado mes de noviembre una evaluación detallada de las consecuencias financieras, comerciales, legales y organizativas de la operación.

El proceso también incluyó consultas con Wittington Investments Limited, el mayor accionista de ABF, que ha expresado su apoyo a la escisión propuesta.

El consejo de AB Foods estima que las disinergias potenciales de la segregación serán inferiores a 45 millones de libras esterlinas (52 millones de euros), mientras que los costes únicos de separación y la transacción rondarán los 75 millones de libras (86 millones de euros).

De su lado, confía en que la escisión aportará una serie de beneficios a cada negocio, incluyendo la supervisión por parte de consejos de administración directamente alineados con la dinámica del sector y las prioridades estratégicas de los respectivos negocios; así como una propuesta de inversión más clara y una mayor comprensión por parte de los inversores.

Se prevé que tanto Primark como el negocio de alimentación, que conservará el nombre Associated British Foods, coticen en la Bolsa de Londres y, dada su envergadura, se espera que ambas entidades formen parte del selectivo FTSE 100.

Para garantizar una transición fluida durante el proceso de escisión, el consejo de administración ha solicitado al actual presidente de ABF, Michael McLintock, que continúe en su cargo hasta la finalización de la transacción.

La composición de los futuros consejos de las empresas separadas se determinará y anunciará antes de la fecha efectiva de la escisión.

No obstante, se prevé que George Weston sea el consejero delegado de FoodCo y Eoin Tonge el de Primark.