Deoleo no teme al impacto de la inflación y asegura que el consumidor conoce la volatilidad del precio del aceite

La marca Carbonell lidera también en segmentos específicos, alcanzando un 21% de cuota en aceites suaves y un 22% en categorías premium.

Carbonell celebra 160 años consolidando su liderazgo en España, con el 11,4% de cuota de mercado y presencia en 4,7 millones de hogares.

España mantiene su liderazgo mundial en exportación de aceite de oliva, con una cuota del 48,9% y un aumento del 25,3% en el consumo doméstico entre 2024 y 2025.

Deoleo confía en que la inflación no afectará gravemente al sector, destacando la capacidad de adaptación del mercado del aceite de oliva ante la volatilidad de precios.

El sector del aceite de oliva crece pero se prepara para un periodo de inflación. La OCDE prevé que el índice general en España alcance el 3% en 2026, lo que plantea dudas sobre su impacto tanto en los costes de producción como en el comportamiento del consumidor.

Pese a este escenario, desde la industria trasladan un mensaje de confianza. Víctor Roig, Chief Spain and Italy Officer en Deoleo, subraya la capacidad de adaptación del sector: “El sector ha demostrado que sabe operar en entornos volátiles, especialmente en los últimos años, marcados por la incertidumbre”.

“El sector afrontará el periodo de inflación como ha hecho en otras ocasiones; no es algo que nos preocupe”, señala Roig. Aun así, apunta que las compañías seguirán centradas en mejorar procesos y optimizar su operativa para amortiguar el impacto en los costes.

La volatilidad de los precios, de hecho, es una constante en este mercado. “Somos capaces de trabajar en entornos cambiantes y el consumidor ya entiende que los precios pueden variar significativamente”, concluye.

España consolida su posición como líder indiscutible en la exportación de aceite de oliva, con una cuota del 48,9% del total mundial. El país ocupa el primer puesto entre 107 mercados exportadores, lo que reafirma el peso estratégico de este producto en su balanza comercial.

A nivel interno, el sector también muestra signos de fortaleza. El consumo de aceite de oliva en los hogares españoles ha aumentado un 25,3% entre finales de 2024 y finales de 2025, según datos sectoriales.

Este crecimiento refuerza el papel del aceite de oliva como producto esencial dentro de la cesta de la compra, incluso en un contexto de cambios en los hábitos de consumo.

160 años de Carbonell

Estas declaraciones se produjeron en el marco de la celebración del 160 aniversario de Carbonell. La empresa, fundada en 1866, refuerza su liderazgo en el mercado español al alcanzar el 11,4% de cuota, lo que supone 1,2 puntos porcentuales más que el año anterior, según datos de Nielsen.

Carbonell lidera el mercado del aceite de oliva en España y se consolida como la marca más presente en los hogares: 4,7 millones de hogares españoles cuentan con sus productos, lo que la convierte en la enseña con mayor notoriedad.

Así, supera el 26% de penetración (3 puntos más que su inmediato competidor) y se sitúa como la marca que más hogares ha incorporado en el último año en España, según datos de Kantar.

Este liderazgo se traslada también a los distintos segmentos de producto: la marca alcanza un 21% de cuota en la gama de aceites suaves, con Carbonell 0,4, y un 22% en las categorías premium, con Carbonell Gran Selección.