Mercadona gana mil millones más que hace un lustro con sus nuevos supermercados sin crecer en número de tiendas

Mercadona destinará el 80% de sus beneficios a reinversiones y prevé invertir más de 1.000 millones de euros en 2026 para seguir evolucionando su modelo de supermercado y mejorar procesos tecnológicos.

En 2025, la empresa alcanzó un margen de beneficio del 4,13% y creó 5.000 nuevos empleos, sumando una plantilla total de 115.000 personas.

El éxito se debe a la transformación de sus supermercados al modelo Tienda 8, con espacios más grandes y accesibles, y ahora avanza hacia el modelo Tienda 9 con mayor protagonismo para productos frescos.

Mercadona ha incrementado su beneficio en 1.000 millones y su facturación en 14.000 millones en cinco años, manteniendo prácticamente el mismo número de tiendas.

Mil millones más de beneficio. 14.000 millones más de facturación. Crecimientos del 154% en las ganancias y del 50% en los ingresos. Y todo con el mismo número de supermercados. Es la evolución exponencial de Mercadona entre 2021 y 2025 con la implantación de su modelo de Tienda 8, que ahora vuelve a renovar.

Hace solo cuatro años, en marzo de 2022, Juan Roig comunicó en la habitual rueda de prensa de Mercadona una caída del 6% en su beneficio. De los 727 millones de 2020 a 680 en 2021.

Explicó que era circunstancial, por el impacto de la Covid19 y la crisis del transporte. Que su 'Tienda 8' daría pronto los frutos esperados. Y eso es lo que ha ocurrido.

Un lustro después, los 727 millones de 2020 llevan una cifra por delante. Y lo más asombroso es que el dato ha sido registrado con casi la misma cantidad de tiendas, que han pasado de 1.662 a 1.672 en dicho periodo. Apenas diez más.

La clave está en que no se trata del mismo tipo de tiendas. Mercadona detectó hace una década que la clave de su rentabilidad la ofrecía una tienda más grande y accesible en coche, con aparcamientos que propicien tickets más elevados por cliente.

No era difícil acertar en el diagnóstico. Los números hablaban por sí mismos. Lo complejo era apostar con determinación por ese nuevo modelo.

Y Mercadona lo hizo sin ambages, a razón de mil millones de inversión anual para transformar tiendas existentes, trasladándolas en muchos casos. También, por descontado, construyendo así todas las nuevas.

Facturación Beneficio Margen 2020 26.932 727 2,70% 2021 27.819 680 2,44% 2022 31.041 718 2,31% 2023 35.527 1.009 2,84% 2024 38.835 1.384 3,56% 2025 41.858 1.729 4,13%

Y ha sido en la segunda mitad de esta década de inversión en la que Mercadona ha recogido unos frutos asombrosos. La tabla que acompaña estas líneas, habla por sí sola.

La tercera columna, elaborada por EL ESPAÑOL-Invertia, refleja el margen del beneficio respecto a la facturación. La misma muestra que Mercadona, con su apuesta, ha pasado en solo cuatro años de un margen del 2,44% -el tradicional atribuido al negocio de la distribución- a un jugoso 4,13%.

Pese a ello, Mercadona ya ha detectado nuevos cambios hacia la rentabilidad, cristalizados en un nuevo modelo de supermercado: la Tienda 9, cuya principal característica será más espacio para los productos frescos.

"Pasamos de la tienda por negocios, a tienda por procesos. Habrá más espacio para frescos, tanto para la carne como para el pescado, la fruta y la verdura, como para el Listo para comer", explicó Roig este martes. "Todo el congelado estará junto", precisó.

Dijo que "será más cómodo", que está "pensada para hacerlo mejor". Todas las áreas de preparación serán concentradas en un obrador central, indicó la compañía en un vídeo explicativo.

'Tienda 9', el nuevo modelo de supermercado anunciado por Joan Roig para Mercadona

La inversión anunciada por Roig para este nuevo modelo de tienda es de 3.700 millones de euros. Este será el coste de la implementación del concepto en los cerca de 1.700 supermercados existentes, según aclaró Roig preguntado al respecto. Pretende transformarlos todos. En la actualidad ya existe una única tienda de estas características, y la intención es cerrar el ejercicio 2026 con 59, según dijo. Todas las tiendas que se renueven serán de este tipo. Roig hizo este anuncio en la presentación de los resultados de la cadena. "Ha sido un año espectacular", dijo Roig. El incremento exacto fue del 24,9% respecto a 2024, año en que la compañía también registró sus máximas ganancias. Juan Roig aboga por el 'IVA cero' en alimentación ante la guerra de Irán: "Estaría encantado de que los gobiernos lo decretasen" Del total de los ingresos, 39.766 millones corresponden al negocio de Mercadona en España y, los 2.092 restantes, al de Portugal, donde Mercadona cuenta con 69 tiendas del total de 1.672 que conformaban la red de supermercados de la compañía. La empresa también ha mejorado sus ventas en volumen, con un crecimiento del 4% en 'kilitros' (kilos-litros), hasta los 15.067 millones.

Roig atribuyó en crecimiento "al jefe" -como él denomina al cliente-, "que cada día confía más en la compañía para hacer su compra total, como refleja el incremento de 0,6 puntos de cuota de mercado, hasta el 28,5%".

115.000 empleados

También "al esfuerzo de las 115.000 personas que trabajan en Mercadona para ofrecer una gran experiencia de compra, y a los 2.000 proveedores, que han reforzado su compromiso con la mejora de calidad para tener un surtido cada vez más eficiente".

En 2025 Mercadona creó 5.000 nuevos puestos de trabajo, 4.500 en España y 500 en Portugal. Del total de 115.000 personas de la plantilla, 107.500 corresponden a su país de origen y 7.500, a la nación vecina.

A todos ellos Juan Roig agradeció haber contribuido a lograr "unos excelentes resultados, con un incremento del 4% de la productividad, del 16% en la gestión de pedidos en tiendas, y del 4% en eficiencia energética".

Celebró que se trata de "su mejor dato histórico de rentabilidad, un 4,5% de beneficio sobre venta neta".

Dividendo de 346 millones

Y de la rentabilidad, a las ganancias. "Todo ello ha elevado el beneficio neto de la compañía a 1.729 millones de euros, un 25% más que en 2024, de los cuales 172 millones de euros son fruto de la gestión realizada en su tesorería", expuso Roig.

Según agregó, él y el resto de accionistas tan solo se repartirán el 20% de las mismas. "La compañía ha decidido destinar un 80% de este beneficio (1.383 millones) a reinversiones, con el objetivo de dotar de mayor solidez a la empresa, mientras que el 20% restante (346 millones) lo reparte entre sus accionistas vía dividendos".

Para el presente 2026, Mercadona prevé invertir más de 1.000 millones de euros para, "además de continuar evolucionando su modelo de supermercado hacia la Tienda 9, ampliar y reformar sus bloques logísticos".

También para "impulsar de forma decidida su innovación tecnológica, con la apertura de nuevas Colmenas y la implantación de aplicaciones y herramientas informáticas para mejorar los distintos procesos clave de la compañía".

Asimismo, prevé crear "más de 1.000 puestos de trabajo e incrementar un 3,5% sus ventas, hasta alcanzar los 43.200 millones de euros, y consolidar un beneficio similar al del último ejercicio".

Proveedores

Sobre sus proveedores, Juan Roig aplaudió que en 2025 incrementaran sus inversiones "un 31%, hasta los 1.700 millones de euros".

"Han seguido contribuyendo a dinamizar la industria agroalimentaria de España y Portugal a través de la puesta en marcha de nuevas fábricas, la modernización y ampliación de las existentes, además de la tecnificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas para ser cada vez más competitivos", dijo.

"Este clúster industrial, que crece año tras año, ha vuelto a confirmar también en 2025 su compromiso con la generación de empleo, tal y como demuestran los más de 5.200 nuevos puestos de trabajo creados", añadió.