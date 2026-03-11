El director financiero de Wow abandona el proyecto de Dimas Gimeno en plena ampliación de capital y búsqueda de socio

La hoja de ruta de la compañía incluye alcanzar la rentabilidad en 2026 y contempla una posible fusión de sus distintas filiales.

Wow, matriz de The Stage Ventures, registró en 2024 pérdidas superiores a los 20 millones de euros, pero cuenta con el respaldo financiero de Dimas Gimeno.

La salida del CFO coincide con una ronda de financiación de 20 millones de euros para expandirse a Barcelona y potenciar el negocio online europeo.

El director financiero de Wow, José Ramón González López, dejó la empresa en plena ampliación de capital y búsqueda de nuevos socios.

Wow, el proyecto de marketplace híbrido que creó Dimas Gimeno hace casi cuatro años, se queda sin su director financiero en un momento crucial para la compañía que busca ampliar capital y nuevos socios para dar el salto a otros mercados como Barcelona.

Tras casi tres años al frente de la dirección financiera, José Ramón González López abandonó el barco de Wow hace un mes “por motivos personales”, según confirman fuentes de la empresa.

Se trata de una salida que no tiene que ver con ningún proceso de reestructuración.

De hecho, según explican desde la compañía del expresidente de El Corte Inglés, “de momento no se va a cubrir esa vacante ni hay planes para sustituir a José Ramón González”.

Por tanto, se prescinde de esta figura que en el caso de González lideraba las áreas de Finanzas, Recursos Humanos y Tecnología.

En su cuenta de LinkedIn asegura que con su labor contribuyó a un crecimiento del 40% de los ingresos y del 80% del margen bruto de Wow gracias a la estructuración financiera y la alineación operativa.

Un trabajo que, sin embargo, no ha dado sus frutos en forma de beneficios todavía.

Logo del edificio Wow Gran Vía.

La matriz de Wow, The Stage Ventures, registró en 2024 unas pérdidas de más de 20 millones de euros, por encima de los 18 millones de números rojos cosechados un año antes.

Pese a estas cifras, la sociedad -que gestiona los centros de Wow en Gran Vía y en Serrano- cuenta con el compromiso expreso de su socio mayoritario para otorgarle el apoyo financiero.

Es decir, con la confianza del propio Dimas Gimeno a través de la sociedad Dnext Retail.

Además de abandonar el cargo de Chief Financial Officer (CFO), González también ha dejado de ser apoderado de la compañía, según consta en el Registro Mercantil.

Ampliación de capital

Esta salida se produce justo cuando el expresidente de El Corte Inglés ha activado una ronda de financiación de 20 millones para acometer la apertura de su primera tienda física en Barcelona y expandir su negocio online en Europa.

La idea es dar entrada a nuevos socios, como ha venido haciendo años atrás con la llegada de Vertical Partners, vehículo de la familia colombiana Urrea o del grupo chileno Inder.

De hecho, en 2024 acometió la mayor remodelación de su consejo de administración con la entrada de estos socios.

Su previsión para 2026 es crecer hasta los 40 millones y dejar de reportar pérdidas en la segunda mitad del año.

En la hoja de ruta de Dimas Gimeno lo primordial es “ser rentables”, tal y como contó en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia hace unos meses.

Para ello, la matriz de Wow, The Stage Ventures, llegó a plantear la fusión entre todas las empresas del grupo (Wow Shop Serrano y Wow Shop Madrid).