Mercadona revoluciona de nuevo sus supermercados: invertirá 3.700 M€ en la 'Tienda 9', con más espacio para frescos

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona invertirá 3.700 millones de euros en su nuevo modelo de supermercado, la 'Tienda 9', que prioriza más espacio para productos frescos. El nuevo formato agrupará todos los productos congelados y concentrará las áreas de preparación en un obrador central para mayor comodidad. Actualmente solo existe una 'Tienda 9', pero la compañía prevé cerrar 2026 con 59 establecimientos de este tipo. La facturación de Mercadona en 2025 ascendió a 41.900 millones de euros, un 8% más que en 2024.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, anunció este martes un nuevo modelo de supermercado para Mercadona. Se trata de la Tienda 9, cuya principal característica será más espacio para los productos frescos.

"Pasamos de la tienda por negocios, a tienda por procesos. Habrá más espacio para frescos, tanto para la carne como para el pescado, la fruta y la verdura, como para el Listo para comer", explicó Roig. "Todo el congelado estará junto", precisó.

Dijo que "será más cómodo", que está "pensada para hacerlo mejor". Todas las áreas de preparación serán concentradas en un obrador central, indicó la compañía en un vídeo explicativo.

La inversión anunciada por Roig para este nuevo modelo de tienda es de 3.700 millones de euros. En la actualidad existe una única tienda de estas características, y la intención es cerrar el ejercicio 2026 con 59.

La facturación de Mercadona creció en 2025. En concreto, ascendió a los 41.900 millones de euros. Se trata de un aumento del 8% respecto a 2024, cuando los ingresos fueron de 38.000 millones de euros.

