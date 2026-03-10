Mercadona dispara su beneficio un 25% hasta los 1.729 millones tras "un año 2025 espectacular"

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona alcanzó un beneficio récord de 1.729 millones de euros en 2025, un 24,9% más que en 2024. La facturación de la compañía subió hasta los 41.900 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior. Juan Roig, presidente de Mercadona, calificó el ejercicio 2025 como "un año espectacular" para la empresa.

Mercadona cerró el ejercicio 2025 con un nuevo récord de beneficio. Alcanzó los 1.729 millones de euros. Así lo precisó este martes el presidente de la compañía, Juan Roig, en la rueda de prensa anual en la que ofrece los resultados de su cadena de supermercados.

"Ha sido un año espectacular", dijo Roig. La cifra supone un incremento del 24,9% respecto a 2024, año en que la compañía también registró sus máximas ganancias, entonces situadas en los 1.384 millones.

La facturación de Mercadona también creció en 2025. En concreto, ascendió a los 41.900 millones de euros. Se trata de un aumento del 8% respecto a 2024, cuando los ingresos fueron de 38.000 millones de euros.

