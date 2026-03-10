Juan Roig llama a la calma ante el impacto de la guerra en Irán: "Hay incertidumbre, pero nadie nos ha subido precios todavía"

Juan Roig, tras la presentación de los resultados de Mercadona. Efe / Kai Försterling

El presidente de Mercadona, Juan Roig, llamó este martes a la calma ante el impacto en los supermercados de la guerra declarada por EEUU e Israel a Irán. "Hay incertidumbre, pero a nosotros nadie nos ha subido los precios de momento", dijo.

El dirigente fue preguntado al respecto en multitud de ocasiones durante la presentación de los resultados de la compañía, que cerró el ejercicio 2025 con un nuevo récord de beneficio. Alcanzó los 1.729 millones de euros. "Ha sido un año espectacular", dijo Roig.

La cifra supone un incremento del 24,9% respecto a 2024. La facturación de Mercadona también creció. Ascendió a los 41.900 millones, un 8% más respecto a 2024, cuando los ingresos fueron de 38.000 millones de euros.

Sobre el impacto de la guerra, Roig repitió varias veces que el escenario es incierto. "Ahora mismo no tenemos certidumbre. Pero por el momento nadie nos ha subido precios. Estamos esperando a ver la ola cómo viene", afirmó.

Repreguntado sobre si Mercadona ha tenido que subir el precio de algún producto por el impacto en los precios de la guerra, Roig lo negó. "Nosotros ahora estamos bajando precios porque han bajado las materias primas", contrapuso.

No obstante, subrayó que el impacto a corto plazo dependerá de eso mismo: del precio de las materias primas que deba pagar en adelante Mercadona.

"Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos. No tiene ningún misterio. Lo que queremos nosotros siempre es bajar los precios, pero dependemos de las materias primas", manifestó.

