Correos vuelve a beneficios en 2025 con 14,4 millones tras años de pérdidas

Las claves nuevo Generado con IA Correos obtuvo un beneficio neto de 14,4 millones de euros en 2025, tras registrar pérdidas de 94 millones en 2024. El crecimiento del 2,5% en la cifra de negocios y la reducción de gastos operativos un 2% impulsaron la mejora financiera. La deuda neta de la compañía descendió en 174 millones de euros (un 20%), situándose en 677 millones al cierre del ejercicio. La reforma de la Ley Postal amplió el papel de Correos como operador designado y le encargó nuevos servicios de interés económico general.

Correos volvió a obtener beneficios en 2025 tras años marcados por los números rojos. En concreto, la empresa pública registró un beneficio neto de 14,4 millones de euros frente a las pérdidas de 94 millones contabilizadas en 2024.

Esta cifra excluye el impacto de la provisión extraordinaria asociada al plan de rejuvenecimiento de la plantilla, según detalla la empresa en un comunicado.

Las cuentas anuales, que aún están pendientes de la aprobación definitiva del consejo de administración de Correos, arrojan mejoras por el aumento de los ingresos y por las medidas de contención del gasto.

La cifra de negocios, excluyendo los ingresos extraordinarios por procesos electorales, creció un 2,5% en 2025 respecto al año anterior, hasta alcanzar los 1.658 millones de euros.

Este avance responde tanto al comportamiento del negocio postal y de paquetería como al desarrollo de nuevas líneas de actividad.

En el negocio tradicional, la mejora de la calidad del servicio y la consolidación de la cartera en clientes de mayor valor han permitido ajustar al alza los precios. A ello se suman ingresos procedentes de iniciativas de diversificación, como la comercialización de seguros de AXA.

La empresa logró reducir sus gastos de explotación un 2% respecto a 2024, gracias a recortes en servicios profesionales, promoción y otras partidas no esenciales.

El gasto de personal, sin embargo, se mantuvo prácticamente estable debido a que el plan de salidas voluntarias se está ejecutando con mayor prudencia de lo previsto inicialmente.

Correos registró un Ebitda de 76 millones de euros, lo que supone revertir el Ebitda negativo de 106 millones registrado en 2024 y superar la previsión establecida en el plan estratégico de 64M€. La rentabilidad económica se situó en el 4%.

Baja la deuda

La mejora operativa también se reflejó en la situación financiera de la compañía. Los flujos de caja permitieron reducir las necesidades de financiación y rebajar la deuda neta en 174 millones de euros (un 20%) hasta situarla en 677 millones al cierre del ejercicio.

El presidente de Correos, Pedro Saura, destacó que "revertir rápidamente la situación de pérdidas era fundamental para estabilizar la situación económica y financiera de la compañía y aportar certidumbre a toda la organización".

Dentro del proceso de transformación, la compañía ha introducido cambios en su estructura organizativa para adecuar la red a las necesidades del plan estratégico.

Entre los cambios está la creación de una dirección gerente de negocio minorista y servicios, centrada en el desarrollo de nuevos servicios para los ciudadanos y en la diversificación de productos en las oficinas.

Además, para reforzar el plan de eficiencia operativa y reducir costes se trasladaron los servicios vinculados a la red a la dirección de operaciones. El ejercicio 2025 también ha estado marcado por cambios relevantes en el marco regulatorio y en el modelo de negocio de la empresa.

La reforma de la Ley Postal aprobada en verano designó a Correos para prestar servicios de interés económico general (SIEG), como trámites administrativos y servicios financieros básicos, con la correspondiente financiación pública.

La modificación legislativa también amplió durante cinco años más la condición de Correos como operador designado para la entrega de correspondencia y comunicaciones postales.