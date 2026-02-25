Mercadona reparte 1.000 millones de euros entre todos sus trabajadores

La plantilla disfruta ahora de una semana extra de vacaciones, aumentando el periodo de 30 a 37 días, con un coste anual de 100 millones de euros.

En concreto, la cadena de supermercados ha repartido este miércoles 780 millones de euros de sus beneficios en concepto de variable a sus más de 112.000 trabajadores.

Hablamos dedos primas que se reparten entre aquellas personas con menos de cuatro años en la empresa, y de tres mensualidades a las que superan esta antigüedad, que representan el 70% de la plantilla, y que han recibido hoy 7.250 euros netos, correspondientes a los 5.400 euros en concepto de variable más su nómina mensual.

También se ha realizado una subida salarial para compensar el incremento del IPC de un 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, que implica 125 millones de euros al año.

Además, la cadena de supermercados recuerda que el pasado mes de diciembre se mejoró la jornada laboral con la ampliación del período de vacaciones en una semana más, de 30 a 37 días.

Esta medida, en vigor desde el presente ejercicio tanto en España como en Portugal, supone una gran mejora en la jornada de los trabajadores y tiene un coste anual de 100 millones de euros.

Todas estas iniciativas representan un esfuerzo conjunto de más de 1.000 millones de euros para la compañía y confirman que el modelo de gestión apuesta por la satisfacción del trabajador.

De hecho, según la compañía su compromiso ha logrado que la compañía incremente en 2025 su productividad y su gestión, alcanzando sus mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado, datos que confirman que cuanto más se invierte en las personas, mayor es el retorno obtenido.