Muere a los 89 años José Fuertes, consejero delegado de ElPozo Alimentación

José Fuertes ha fallecido en la madrugada de hoy, a los 89 años de edad. El directivo estuvo trabajando hasta el día de ayer al frente del Grupo Fuertes, la empresa matriz de la reconocida firma cárnica ElPozo Alimentación.

Fue una figura clave en la expansión y consolidación del grupo empresarial, junto a sus hermanos Tomás (presidente) y Juana Fuertes. Ha ejercido como consejero delegado de la compañía desde su fundación en 1954.

A lo largo de su carrera, José Fuertes destacó por su labor en la profesionalización de la compañía, que pasó de ser una pequeña charcutería familiar en Alhama de Murcia a un referente internacional del sector agroalimentario.

Fue una figura de referencia en el sector ganadero tanto a nivel regional como nacional. Fuertes destacó por su decisiva contribución a la modernización y mejora del sector porcino español a través de ElPozo Alimentación, así como al impulso y crecimiento de la empresa ganadera Cefusa.

A lo largo de su trayectoria profesional, fue vicepresidente de Ibermutuamur, vocal en diversas entidades financieras y administrador solidario de empresas industriales.

Asimismo, desarrolló distintas funciones en el ámbito inmobiliario y desempeñó labores de asesoramiento, gestión y dirección de empresas pertenecientes al holding.

Junto a sus hermanos Tomás y Juana Fuertes, fue nombrado Hijo Predilecto de Alhama de Murcia en 2015, su localidad natal, donde en 1935, su padre, Antonio Fuertes, fundó una charcutería en la Plaza ‘El Pozo Concejil’.

Con el paso de los años, se convertiría en una de las empresas líderes del sector alimentario en España.

Según un comunicado de la compañía, José Fuertes era "una persona cercana, que se distinguía por su sencillez, gran amigo de sus amigos, apasionado de las cosas bien hechas y trabajador infatigable, amante de su familia y con un gran interés por aprender cosas nuevas cada día".