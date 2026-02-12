Galletas Gullón dispara su facturación hasta los 750 millones en 2025 gracias a su expansión internacional

Galletas Gullón, uno de los principales fabricantes de Europa, cierra el ejercicio 2025 con una facturación de 750 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,6% con respecto al año anterior.

El 45% de la facturación procede de los más de 125 países en los que la marca está presente. Oriente Medio, Asia-Pacífico y el norte de África son algunos de los mercados en los que la galletera más ha crecido este año.

Según Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado y director general de Galletas Gullón, los últimos resultados de la compañía "suponen un espaldarazo para nuestra estrategia de no dejar de innovar y exportar sin perder sus valores y su compromiso local, además de crear puestos de trabajo y respetar el planeta y su entorno".

La empresa ha alcanzado en este 2025 los 2.300 puestos de trabajo, siendo buena parte de ellos profesionales de Aguilar de Campoo (Palencia), donde tiene la sede la compañía. Además, prevé llegar a los cerca de 3.000 en 2030.

De este modo, Galletas Gullón es un polo de atracción de empleo de Castilla y León.

Innovación como pilar estratégico

La empresa mantiene su apuesta por la innovación. Fue pionera en el lanzamiento de la primera galleta integral del mercado español en 1979, la elaborada con aceites vegetales en 1986 y cuenta con una experiencia de 30 años en el campo de las galletas sin azúcares.

Así, Galletas Gullón tiene un 35% de cuota del sector galletero, un 60% del segmento sin azúcar, y un 32% del de galletas ecológicas y BIO.

En este 2026 está previsto que vayan entrando en funcionamiento las cinco nuevas líneas de producción para la fábrica de VIDA 2 y se termine de ejecutar la inversión de 20 millones de euros destinados a ampliar su capacidad logística y almacenamiento de materias primas y material auxiliar.

"Continuamos invirtiendo en innovación para tener la capacidad de seguir respondiendo a las exigencias del mercado en el futuro", asegura Lourdes Gullón, presidenta de la compañía.

Por otro lado, Galletas Gullón ha logrado reducir un 17% su huella de carbono en los tres últimos años.