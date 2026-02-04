Inditex lanza un nuevo programa temporal de recompra de acciones propias por un máximo de 180 millones

Las claves nuevo Generado con IA Inditex ha aprobado un programa temporal de recompra de hasta tres millones de acciones propias, equivalentes al 0,096% de su capital, por un máximo de 180 millones de euros. El objetivo es cumplir con obligaciones derivadas de los planes de incentivos a largo plazo para directivos y empleados, aprobados en las juntas de 2023 y 2025. La recompra se realizará en dos tramos: 1,6 millones de acciones entre febrero y marzo de 2026, y 1,4 millones entre mayo y junio del mismo año. BBVA actuará como intermediario en la adquisición de las acciones, que se comprarán a precio de mercado y bajo los límites legales establecidos.

El consejo de administración de Inditex ha aprobado este miércoles un programa temporal de recompra de acciones propias que afectará a un máximo de tres millones de títulos, representativos del 0,096% de su capital social, y con un importe máximo de 180 millones de euros, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La finalidad de dicho programa es permitir a la compañía cumplir con las obligaciones de entrega de acciones a determinados miembros del equipo directivo, incluidos los consejeros ejecutivos, y otros empleados del grupo.

Las mismas derivan del primer y segundo ciclo del plan de incentivo a largo plazo 2023-2027, aprobado por la junta de accionistas del 11 de julio de 2023, así como del primer y segundo ciclo del plan de incentivo a largo plazo 2025-2029, aprobado por la junta del 15 de julio de 2025.

Las acciones se comprarán a precio de mercado, respetando las condiciones de precio y volumen establecidas en el Reglamento (UE) 2016/1052 y con sujeción a los términos autorizados por la junta general de accionistas.

En concreto, la ejecución del programa se realizará en dos tramos: el primer tramo de 1,6 millones de acciones, se adquirirá entre el día 5 de febrero y el 31 de marzo de 2026; mientras que el segundo tramo de 1,4 millones de acciones, se adquirirá entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2026.

La interrupción, finalización o modificación del programa, así como las operaciones de compra de acciones realizadas en su virtud serán debidamente comunicadas a la CNMV. BBVA será el intermediario que realizará la adquisición de acciones por cuenta de la compañía.