Pascual nombra consejero delegado a César Vargas para impulsar la transformación de la compañía

Las claves nuevo Generado con IA Pascual nombra a César Vargas como nuevo consejero delegado para liderar la transformación estratégica de la compañía. La empresa presenta el Proyecto Aura y adopta un modelo de gestión descentralizada, operando como un ecosistema de empresas autónomas bajo una gobernanza común. Cada unidad de negocio —lácteos, hidratación, café, internacional y distribución— define su propia hoja de ruta con objetivos a 2030 y foco en agilidad, digitalización y sostenibilidad. El presidente Tomás Pascual supervisará la gobernanza, mientras Vargas impulsará la agilidad operativa y la innovación en cada negocio.

Pascual emprende una transformación estratégica en la compañía para liderar la alimentación del futuro con el nombramiento de César Vargas como consejero delegado con el objetivo de impulsar estos cambios.

En concreto, la compañía, que en 2029 cumplirá seis décadas, ha presentado a sus más de 2.100 empleados el Proyecto Aura, con el que inicia una fase de transformación estratégica de la compañía. Con esta nueva 'hoja de ruta', deja atrás los ciclos de cambio convencionales para adoptar una estructura de ecosistema de empresas, diseñada para responder con "contundencia" a un mercado global radicalmente "más exigente", según informa en un comunicado.

De esta forma, Pascual pasa ahora de una gestión centralizada a un modelo de gestión descentralizada, ya que a partir de ahora operará como un ecosistema donde cada unidad de negocio funciona como una empresa autónoma con dirección propia, pero bajo una gobernanza común.

En este contexto, César Vargas, hasta ahora director general de negocios, pasa a ocupar el rol de consejero delegado y será el principal motor de esta transformación, coordinando las cinco compañías: lácteos, hidratación, café (Horeca), internacional y distribución, que han definido su propia hoja de ruta.

Por su parte, Tomás Pascual, como presidente, velará por la gobernanza, la supervisión estratégica y la alineación del mandato de la propiedad con la gestión, mientras que Vargas será el encargado de liderar la agilidad operativa, permitiendo que cada negocio innove, negocie y ajuste su portafolio con autonomía y rapidez.

"La meta es clara y ambiciosa: convertirnos en una compañía más ágil, más digital, más sostenible y patrimonialmente más valiosa, y hacerla con el mejor equipo de profesionales", ha explicado el nuevo consejero delegado, César Vargas.

Por su parte, el presidente de la compañía, Tomás Pascual, ha avanzado que la compañía arranca su "etapa más ambiciosa". "Inspirándonos en el legado de mi padre, que siempre fue un inconformista y un visionario, activamos este modelo de ecosistema descentralizado para recuperar la agilidad y la valentía de nuestro origen. César Vargas tiene toda nuestra confianza y colaboración para garantizar que el propósito y los valores familiares sigan su curso, generando valor en las próximas décadas", ha subrayado.

Transformación

De esta forma, la multinacional española ha avanzado que esta transformación se asienta sobre cuatro palancas críticas: una ambición renovada, una estrategia de creación de valor tangible, un liderazgo reforzado y una cultura corporativa de alto desempeño.

Cada negocio se ha marcado unos objetivos de cara al nuevo plan con horizonte 2030. Así, los Lácteos con la integración total de las funciones industrial y comercial para maximizar márgenes y valor de marca, mientras que Hidratación, el objetivo es trascender el agua mineral hacia la hidratación saludable, buscando crecimiento mediante eficiencia, alianzas y adquisiciones.

En el negocio del Café, la firma busca consolidar el liderazgo nacional y expansión mediante integraciones selectivas y excelencia operativa, mientras que a nivel internacional buscan la escalabilidad en mercados de alto potencial de la mano de socios locales especializados y por último en la distribución el reforzar el servicio al hostelero mediante alianzas que amplíen el portafolio y la capacidad de ejecución.