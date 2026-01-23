Las restricciones de tráfico por el temporal empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados

Las claves nuevo Generado con IA Las restricciones de tráfico por el temporal han comenzado a causar desabastecimiento en supermercados, según la patronal Asedas. La DGT ha limitado la circulación de camiones de más de 7.500 kg en la meseta norte para garantizar la seguridad y el paso de vehículos de emergencia. Más de 15 vías de alta capacidad, además de carreteras locales y comarcales, se ven afectadas por estas restricciones. Cientos de camiones permanecen "embolsados" y las plataformas logísticas paralizadas, lo que ha agravado el problema de suministro en los supermercados.

La patronal de supermercados Asedas ha alertado de que las restricciones de tráfico establecidas por la DGT debido al temporal están empezando a provocar el desabastecimiento en los supermercados ante el paro "preventivo" de todo el tráfico de camiones en la meseta norte, según han informado fuentes de la patronal a Efe.



Desde esta noche, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia.



De acuerdo a sus datos, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.



Según Asedas, esto ha provocado que haya cientos de camiones "embolsados" en las carreteras y las plataformas "paralizadas", lo que ha empezado a provocar el desabastecimiento en los supermercados, por lo que han pedido que se actúe como de costumbre.



Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fin de semana continuará activo el aviso rojo (riesgo extraordinario) en el litoral de Galicia, el naranja (riesgo importante) en Asturias, Cantabria y País Vasco, y el amarillo en Andalucía, Baleares y Ciudad de Ceuta.