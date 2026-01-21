Mercadona contratará a 400 trabajadores para su nuevo almacén de Villa de Vallecas dedicado a la venta online

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona contratará a 400 empleados para su nuevo almacén exclusivo de venta online en Villa de Vallecas, Madrid. Los puestos ofertados son principalmente para preparadores y repartidores de pedidos online, con contratos indefinidos. El salario inicial para jornada completa es de 1.734 euros mensuales, con posibilidad de progresar hasta 2.346 euros brutos. La compañía ofrece 37 días de vacaciones anuales y este centro se suma a otras colmenas ya operativas en Madrid y otras ciudades.

Nuevo proceso de contratación de Mercadona con la puesta en marcha de una campaña de selección de 400 trabajadores para la llegada en verano de su nueva 'colmena' a la capital de España.

Una 'colmena' que consiste en un almacén dedicado en exclusiva a la venta online que estará situada en el distrito madrileño de Villa de Vallecas.

La cadena de supermercados ha anunciado en su Portal de Empleo la apertura del proceso, en el que se ofrecen puestos fundamentalmente de preparadores y repartidores de pedidos online.

Según ha detallado la empresa propiedad de Juan Roig en un comunicado, en cuanto a las funciones del primer puesto laboral, los trabajadores deberán preparar y embolsar los productos que el cliente haya pedido online.

En el puesto de repartidor, su función es entregar la compra en su domicilio, con rutas definidas y furgonetas adaptadas que evitan sobreesfuerzos.

En cuanto a los salarios, Mercadona ofrece un sueldo de inicio de 1.734 euros al mes con un contrato de jornada completa y con progresión salarial hasta los 2.346 euros mensuales brutos.

Además, la compañía ofrece también sueldos de 975 euros por un contrato parcial y con una progresión salarial de hasta 1.319 euros brutos, ambos con carácter indefinido.

De la misma manera, tal y como comunicó la empresa el pasado mes de diciembre, los trabajadores contarán con la ampliación del período de vacaciones, que serán de 37 días al año.

Toda la información está disponible en su Portal de Empleo. Esta nueva 'colmena' se suma a las dos que Mercadona tiene en las localidades de Getafe y Boadilla del Monte, así como las que están ya implantadas en Valencia, Barcelona, Alicante y Sevilla.