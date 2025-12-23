PAI Partners cierra la venta de Uvesco (BM Supermercados) a un grupo de inversores vascos liderados por el CEO del grupo

Uvesco cuenta con 344 establecimientos y más de 7.000 empleados, con planes de continuar su expansión geográfica y crecimiento de supermercados.

El precio estimado de la operación ronda los 700 millones de euros y devolverá la propiedad local a la compañía, incluyendo a familias fundadoras y firmas como Stellum Capital, Inveready e Indar Kartera.

El cierre definitivo de la operación está previsto para el primer trimestre de 2026, tras completar los trámites administrativos.

El consorcio de inversores liderado por el CEO Ángel Jareño ha firmado un acuerdo para adquirir el 100% de Uvesco (BM Supermercados) a PAI Partners.

El consorcio de inversores privados, liderado por el CEO de Uvesco, Ángel Jareño, ha firmado un acuerdo privado con el fondo PAI Partners para adquirir el 100% de la compañía, propietaria de BM Supermercados y Super Amara.

El cierre definitivo de la operación está previsto para el primer trimestre de 2026, una vez se completen los trámites administrativos habituales en este tipo de procesos.

El precio de la operación no ha trascendido, pero se calcula que pueden ser 700 millones de euros.

El fondo galo PAI Partners entró a formar parte de Uvesco en diciembre de 2021, adquiriendo algo más del 70% de su capital.

El objetivo de ayudar a la compañía a expandirse. Y así lo ha hecho en Madrid, por ejemplo, donde adquirió algunas tiendas de Condis y desplegó un plan de expansión.

Pero como cualquier fondo, una vez rentabilizada su inversión, lo que busca es salir. Tras muchos intentos y ofertas que fracasaron como la de Carrefour, finalmente ha ganado la oferta de los empresarios vascos.

Con su salida pactada con el consorcio liderado por el actual CEO, Ángel Jareño junto a otros directivos, el Grupo recupera la propiedad local.

Entre los inversores que conformarán el consorcio tras la adquisición a PAI Partners se encuentran, junto a Ángel Jareño, las familias fundadoras, Stellum Capital, Inveready e Indar Kartera, vehículo financiero de Kutxabank.

Como asesores generales del consorcio comprador han participado Ocean Capital y Evercore, además de Clifford Chance y EY en el apartado legal.

“Este acuerdo supone una clara apuesta por el arraigo, la continuidad del modelo de negocio de Uvesco y su crecimiento sostenible a largo plazo, al tiempo que consolida un proyecto empresarial fiel a sus valores fundacionales”, señala en un comunicado.

Uvesco tiene 344 establecimientos y una plantilla de más de 7.000 personas. Mantiene una clara vocación de crecimiento en su número de supermercados y su expansión geográfica.

Otras inversiones

Cabe recordar que en Euskadi PAI Partners también tiene una participación importante en otra empresa. Hablamos de Angulas Aguinaga, dueña de los productos La Gula del Norte o Krissia, y en la que el fondo francés entró después de la pandemia con una posición de algo más del 50%.

Y este año redujo su participación en Tendam al 16% después de que Multiply Group, vehículo inversor de la familia real de Abu Dabi, comprara el 67,9% de Tendam a CVC y PAI Partners.

Por otro lado, en 2024 la sociedad francesa PAI SAS llevó a cabo una operación de fusión por absorción transfronteriza intracomunitaria de su filial en España (PAI Partners SLU). Esta operación conllevó la disolución sin liquidación de la filial española del fondo.