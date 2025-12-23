Mercadona y Lidl apuran 2025 creciendo en cuota, mientras que la crisis del 'híper' castiga a Carrefour y Alcampo

Eroski mantiene estable su cuota en el 4,2%, mientras Dia (3,8%), Consum (3,6%) y Aldi (1,9%) experimentan ligeros crecimientos impulsados por la competencia y expansión.

Con el año prácticamente cerrado, toca hacer balance en la distribución española. Y con datos actualizados hasta noviembre, Mercadona y Lidl siguen creciendo imparables, mientras que Alcampo y Carrefour no paran de perder cuota por la crisis del hipermercado.

En concreto, Mercadona alcanza una cuota del 27,3% en los once primeros meses del año (0,6 puntos más que en el mismo periodo de 2024), según datos adelantados por la consultora Kantar Worldpanel a este periódico. Sigue siendo el líder indiscutible.

En el caso de Lidl, tercer distribuidor en España, su cuota es del 6,9% (0,5 puntos más). Año tras año se acerca al segundo, Carrefour (9% de cuota).

Hace justo tres años, la alemana tenía una cuota del 5,8% y la francesa del 9,8%. Por lo que el margen entre ambos se estrecha.

Y es que Carrefour no ha dejado de perder cuota de mercado desde hace unos años. Hasta noviembre de 2025 su cuota es del 9%, lo que supone 0,8 puntos menos. También pierde compradores.

Mismo caso es el de Alcampo, que es el séptimo retailer del país. En su caso, la cuota según la consultora es del 2,8% (0,2 puntos menos).

La caída es menor, pero también parte desde una posición más baja en la tabla que su rival francés.

Cuota de supermercados hasta noviembre de 2025, según Kantar.

¿La razón? La crisis que vive el hipermercado. Carrefour sigue muy penalizado por este gran formato que, curiosamente, es quien lo introdujo en España.

A pesar de apostar por el canal proximidad con la apertura de hasta 100 tiendas nuevas en España en 2025, no ha conseguido compensar los problemas del hipermercado con sus diferentes formatos.

Alcampo, por su parte, no ha sabido amortizar las 223 tiendas que compró a Dia en 2023.

De ahí que este año tuviera que poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a unos 600 trabajadores y supuso el cierre de 16 tiendas.

Dia y Eroski

En el resto de la tabla, tenemos a Eroski en cuarta posición con una cuota que se mantiene estable en el 4,2%, seguido de Dia con un 3,8% (0,1 punto más) y Consum con un 3,6% (+0,2).

Hablamos de un sector marcado todavía por la inflación y cierta incertidumbre, lo que hace que la competencia sea aún mayor y el movimiento de cuotas entre supermercados sea cada vez más ajustado.

La tabla la cierra Aldi con un 1,9% de cuota y un crecimiento de 0,2 puntos. Desde hace años, la alemana va creciendo al calor de un plan de expansión que la acerca casi a las 500 tiendas.

Más allá de Eroski y Consum, Kantar también destaca el crecimiento de los supermercados regionales con la central de compras IFA con un 9,9% de cuota hasta noviembre.