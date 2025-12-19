Naturhouse anuncia el reparto de un nuevo dividendo de 6 millones de euros y consolida una rentabilidad del 14%

Naturhouse destaca su sólida generación de caja y posición financiera, manteniendo una política de dividendo recurrente y presencia en 29 países.

La fecha límite para adquirir acciones con derecho a dividendo es el 29 de enero, y el 30 será el 'ex-date'.

Con este nuevo pago y los 12 millones ya distribuidos en 2025, la compañía consolida una rentabilidad anual del 14%.

Naturhouse repartirá un dividendo de 6 millones de euros, equivalente a 0,10 euros brutos por acción, el 3 de febrero de 2026.

El consejo de administración de Naturhouse ha aprobado este viernes la distribución de un dividendo por importe de 6 millones de euros con cargo a reservas de libre disposición, lo que supone una distribución de 0,10 euros brutos por acción, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, este pago se efectuará el próximo 3 de febrero de 2026, que sumado a los 12 millones de euros ya distribuidos en el presente ejercicio 2025, consolida una rentabilidad del 14% anual.

De esta forma, la fecha límite para contratar acciones que den derecho a percibir el dividendo será el próximo 29 de enero, mientras que el 30 de enero es el 'ex-date', es decir, la fecha a partir de la cual los títulos se negociarán sin derecho a percibir dividendo y por tanto será el 2 de febrero, la fecha de corte o 'record-date'.

La compañía ha señalado que esta decisión se sustenta en su "sólida" capacidad de generación de caja y en su "robusta" posición financiera, permitiendo compatibilizar una "atractiva política" de retorno al accionista con la continuidad del desarrollo estratégico del negocio.

De esta forma, la firma reafirma su enfoque en la creación de valor sostenible a largo plazo, con una política recurrente de reparto de dividendos y preservando una estructura financiera saneada.

Naturhouse está presente en 29 países, a través de una red de 1.272 centros, siendo España, Francia, Italia y Polonia sus mercados más relevantes y sigue avanzando hacia un modelo más eficiente, rentable y alineado con las nuevas tendencias del mercado.