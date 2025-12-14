Asados por encargo, sushi y platos preparados navideños: la moda que los ‘súper’ potencian para no cocinar en estas fechas

El consumo de platos preparados en España creció un 6,6% en 2024, siendo los productos refrigerados los más demandados, seguidos de los congelados y los de temperatura ambiente.

Carrefour ha incorporado 46 platos navideños nuevos a su oferta, incluyendo sushi, mientras que Mercadona y Dia también amplían sus menús festivos preparados.

El Corte Inglés atiende a más de 630.000 clientes en Navidad con 22 referencias exclusivas y destaca el roscón de Reyes como el producto más vendido.

Los supermercados como El Corte Inglés, Mercadona, Dia y Alcampo refuerzan su oferta de platos preparados y asados por encargo en Navidad para quienes prefieren no cocinar.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, lleva tiempo presagiando que a mitad del siglo XXI no habrá cocinas. Y las Navidades empiezan a ser parte de este augurio. Cada vez más hogares tiran de los platos preparados en estas fechas para evitar tener que cocinar durante muchas horas para toda la familia.

Si la demanda aumenta, la oferta también lo hace. En este periodo El Corte Inglés, Mercadona, Dia o Alcampo avivan la batalla por ser los reyes de este negocio con platos exclusivos de Navidad, asumiendo grandes pedidos o incluso trabajando de noche para llegar a tiempo.

Y los datos crecen año tras año. El Corte Inglés atiende cada Navidad a más de 630.000 clientes, preparando la comida y la cena de más de 25.000 familias a través de los 80 centros en los que ofrece comida preparada.

Su propuesta navideña incluye 22 referencias exclusivas que suponen la elaboración de 228.000 unidades y cerca de 139.000 kilos de producto, incluyendo carnes y aves, hojaldres, cremas y salsas, además de postres.

Aunque el rey de las ventas es el de siempre.“El roscón de Reyes sigue siendo el más vendido con más de un millón de unidades en Navidad”, señalan desde los grandes almacenes.

La campaña se concentra principalmente durante los días 23, 24, 30, 31 de diciembre y el 4 y 5 de enero.

Durante esos días, según la firma, es cuando se realiza cerca del 45% del total de las ventas del periodo navideño.

Confit de pato, uno de los platos preparados de El Corte Inglés para Navidad.

En su caso, la actividad de platos preparados se basa en un modelo único que cuenta con la operativa de cocina en el propio espacio de la tienda y el respaldo del obrador central de la firma ubicado en Valdemoro (Madrid).

Además, cuenta con un nuevo modelo de panadería, pastelería y platos preparados implantado en Castellana (Madrid), que será referencia para los nuevos espacios en desarrollo.

Turnos nocturnos

Para Alcampo la campaña de Navidad es un buen empujón para su negocio de platos preparados.

“Esperamos un crecimiento de más del 15% sólo en Navidad”, señalan fuentes de la cadena gala.

En su caso, cuentan con 15 productos muy específicos para la Navidad que se añaden a su oferta anual de 100 platos en sus 19 bistrós.

Se trata de una oferta adaptada a cada comunidad. Por ejemplo, en Cataluña ofrecen los canelones y en Canarias el cerdo canario.

Aunque el top de ventas “se concentra como cada año en nuestros asados y en nuestros pescados”, explican.

Tan importante es esta campaña que los empleados de Alcampo trabajan todo el día el 23 y 30 de diciembre en la preparación de los pedidos, incluida la noche en diferentes turnos.

Carrefour, Mercadona y Dia

Carrefour es la cadena que más incrementa su oferta con platos navideños. En concreto, añade 46 a su oferta actual.

Además de los platos más típicos (cordero lechal, solomillos, cochinillo…) ofrece sushi. Curiosamente es uno de los platos de mayor auge en estas fechas.

Sección platos preparados en Carrefour donde encargar el asado para Nochebuena y Nochevieja.

“Vendemos más de 700.000 unidades y hay un crecimiento de 12% en cuanto a clientes que lo consumen”, señalan fuentes de la compañía.

Su modelo de platos preparados, que ofrece desde 1998, combina el libre servicio en más de 1.500 tiendas y la venta asistida en mostrador (disponible en 150 hipermercados y 17 Carrefour Market).

Además, en las zonas de libre servicio de los hipermercados se puede encargar el asado para Nochebuena y Nochevieja.

Por otro lado, Mercadona también tiene desplegado en casi todos sus supermercados (cerca de 1.600) la sección Listo Para Comer con platos exclusivos de Navidad (surtido de canapés, carrillada guisada con patatas asadas...).

Sección de 'Listo para Comer' del Mercadona de Illescas. Mercadona

Aquí ya se pueden encontrar disponibles los encargos de platos navideños que se podrán realizar hasta días previos a Nochebuena y Nochevieja.

Y Dia cuenta con unas 25 referencias específicas para las fiestas, que se suman a las 180 que tiene todo el año. Hablamos de productos de las familias de congelado, conservas y los típicos redondos y rotis preparados de carne fresca.

Platos preparados

Los platos preparados, en todas sus modalidades, están en auge. Y no sólo en Navidad.

En 2024 su consumo en España creció un 6,6%, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre).

En concreto, la ingesta per cápita de platos preparados en el hogar se incrementó un 3,8%, siendo una de las categorías que más creció.

Por categorías, los platos preparados refrigerados continúan liderando las ventas y suponen un 46% del total del sector.

A continuación, figuran las opciones congeladas, que representan el 41% del mercado y, finalmente, los preparados a temperatura ambiente (13% del total).

Y, ¿cuáles son los productos más demandados en cada categoría? En el caso de los congelados, destacan las patatas, seguidas de la pizza y los de base cárnica.

La pizza lidera el segmento de refrigerados, seguida de los productos a base de pasta y los panificados. Por su parte, las elaboraciones a temperatura ambiente están encabezadas por las recetas a base de legumbres.