Shein contesta a la patronal de El Corte Inglés e Ikea: “Estamos comprometidos con ofrecer artículos seguros en España”

El modelo de negocio de Shein está bajo la lupa de la UE y Francia, donde enfrenta demandas y acciones colectivas por competencia desleal y venta de productos ilegales en su plataforma.

Shein expresa su disposición a dialogar con reguladores y asociaciones del sector, y ha informado a sus homólogos sobre las medidas adoptadas para proteger a los consumidores europeos.

La compañía asegura estar comprometida con la seguridad de sus productos y afirma trabajar con 15 agencias de verificación de calidad, retirando cualquier artículo o proveedor que no cumpla sus estándares.

Shein responde a las acusaciones de Anged, la patronal de El Corte Inglés, Ikea y Fnac, que denunció que la compañía china vende productos defectuosos y peligrosos en España.

Shein se defiende de las acusaciones realizadas por La Distribución (Anged). La patronal de El Corte Inglés, Ikea o Fnac denunció que esta compañía china -junto a Temu y Aliexpress- se saltan la normativa y venden productos defectuosos y peligrosos en nuestro país sin que sean sancionados.

En concreto, la patronal del gran comercio destacó que el 65% de los artículos de Shein y Temu tienen irregularidades, el 73% son defectuosos y el 25% fueron clasificados potencialmente como peligrosos para la salud.

Ante esto, Shein ha asegurado que se toman “la seguridad de los productos extremadamente en serio y estamos firmemente comprometidos con ofrecer artículos seguros y conformes a todos nuestros clientes en España y en toda la Unión Europea”.

Fuentes de la compañía explican a este periódico que trabajan con 15 agencias de verificación de calidad, como Bureau Veritas, Intertek, SGS y TÜV SÜD y que retiran cualquier producto o proveedor que no cumpla con sus estándares.

Desde la compañía china afirman que comparten “el compromiso de la patronal de proteger a los consumidores españoles”.

Además, se muestran abiertos a dialogar con los reguladores y las asociaciones del sector.

En los últimos días, fuentes de Shein afirman que se han reunido con sus homólogos para informarles de las medidas que han adoptado para proteger a los consumidores europeos.

Europa persigue a Shein

Aún así, el modelo de negocio de Shein y compañía no es ajeno al legislador europeo.

Este año, la UE aprobó eliminar la actual exención que permite que los bienes con un valor inferior a 150 euros entren a la UE libres de impuestos. Normativa que aún no está en vigor, pero se espera que pronto se ponga en marcha.

Tanto Shein, como Temu y Aliexpress, suelen vender sus productos a precios muy por debajo de ese límite y, por tanto, aprovecharse de no pagar impuestos ni aduanas.

Algo que la patronal del gran consumo en España califica de “competencia desleal”. Por ello, estos días, coincidiendo con el Black Friday, han pedido tener las mismas reglas de juego.

Problemas en Francia

Pero donde más problemas tiene Shein es en Francia.

El país galo va a poner en marcha una acción colectiva de 12 federaciones empresariales y 100 empresas contra Shein, como fabricante, por competencia desleal con una demanda por lo civil contra la plataforma.

Y hace unos días, la Comisión de Ursula von der Leyen envió una solicitud de información al gigante chino del comercio electrónico Shein al constatar “indicios preliminares” de que se están ofreciendo en su plataforma productos ilegales, en particular muñecas sexuales con apariencia infantil y armas.

Bruselas dio este paso a raíz de las medidas adoptadas en Francia contra Shein y de varios informes públicos.