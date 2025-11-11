Juvencio Maeztu (Ikea): “Ikea Food cada vez es más relevante, pero en combinación y no como restaurante independiente”

Desde el 5 de noviembre un español dirige la mayor multinacional del mueble en el mundo: Ikea. Se trata de Juvencio Maeztu, que tras 25 años en el grupo ya es un hombre de la casa. Su objetivo en su nuevo cargo es seguir creciendo en mercados emergentes y ser resilientes.

Todo ello sin que varíe la esencia de la empresa. “No voy a cambiar la estrategia, ni la visión de ofrecer muebles de hogar asequibles y cada vez más sostenibles”, señala Maeztu en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia.

En este sentido, señala que “la reducción de costes nos va a ayudar a ser más sostenibles y a bajar los precios”. Eso quiere decir que seguirán apostando por bajar el precio de sus muebles.

En cuanto al crecimiento, el directivo español lo tiene claro: “el foco ahora es crecer en Europa, China, India y EEUU”. Pero es consciente de que China e India crecer es todo un reto.

Y en EEUU asegura que nada va a cambiar a pesar de la política arancelaria y la incertidumbre sobre sus efectos. “Seguiremos creciendo en EEUU”, comenta el gaditano, quien reconoce que ya están fabricando más allí.

Otra de las patas que seguirá siendo importante es Ikea Food, la división de alimentación y restauración de la empresa, presente en todas sus tiendas y que engloba diferentes espacios como restaurante, bistró (comida rápida y para llevar), cafetería y la tienda de alimentos suecos.

Maeztu recuerda que “hace muchos años tener un restaurante en Ikea era para que los clientes que tenían hambre se quedaran y ahora es el motivo por el cual vienen aquí”. Las albóndigas tienen parte de culpa.

Juvencio Maeztu, en su época de director financiero y vicepresidente mundial de Ikea. Enrique Falcón

De ahí que asegure que “la alimentación cada vez es más relevante”, pero “siempre va a ir en combinación con Ikea”.

Es decir, “no es una cadena de restaurantes independiente” ni lo será. Actualmente su peso en la facturación es del 5%.

Algo más pesa el negocio del ecommerce. Cerca de un 30%.

Pero para el máximo ejecutivo las cifras no son lo importante, sino ofrecer todo el conjunto. “Lo físico ayuda al online y el online al físico”, dice.

España

Nuestro país también es un mercado relevante. “España ha jugado un papel muy importante en Ikea por su posicionamiento de marca y cuenta con españoles en posiciones relevantes”, asegura.

Además, también ha sido laboratorio de pruebas. Un ejemplo de ello es que aquí se lanzó por primera vez la plataforma de segunda mano. Ahora ha llegado a Noruega, Polonia o Portugal. Y la idea es seguir expandiéndolo.

De ahí que la compañía ponga rumbo a los 3.000 millones de euros de facturación en la próxima década, tal y como contó el sueco Carl Aaby, CEO de Ikea en España.