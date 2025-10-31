Damm recibe la medalla de oro de EcoVadis por su compromiso con la sostenibilidad

Las claves nuevo Generado con IA Damm ha recibido la medalla de oro de EcoVadis, situándose entre el 5% de las empresas más sostenibles a nivel mundial. La evaluación de EcoVadis destaca el desempeño de Damm en medio ambiente, prácticas laborales, ética y compras sostenibles. Damm ha reducido un 45% el consumo energético por hectolitro de cerveza y un 36% el consumo de agua desde 2008. La compañía ha implementado plantas de cogeneración y tecnología de biometano para reducir emisiones de CO₂ en sus fábricas.

Damm ha sido reconocida con la medalla de oro de EcoVadis, una de las principales plataformas internacionales de evaluación de la sostenibilidad empresarial.

Este hito refuerza el liderazgo de la compañía en materia de sostenibilidad, situándola dentro del 5% de las empresas con mejor puntuación a nivel mundial según esta entidad, según informa en un comunicado.

La evaluación de EcoVadis analiza el desempeño de las empresas en cuatro ámbitos clave: medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles.

En esta última edición, Damm ha alcanzado una puntuación global de 79 puntos sobre 100 y un percentil del 96. Concretamente, ha obtenido 83 puntos en medio ambiente, 79 en prácticas laborales y derechos humanos, 71 en ética y 75 en compras sostenibles.

Esta certificación refleja el trabajo constante de Damm por avanzar hacia un modelo de negocio más eficiente, circular y respetuoso con el entorno.

La compañía ha reforzado su apuesta por las energías renovables, ampliando su parque fotovoltaico y consolidándose como la cervecera con mayor superficie de placas solares de la península ibérica.

También ha continuado invirtiendo en sistemas de producción energética eficiente, que han permitido reducir un 45% el consumo energético por hectolitro de cerveza producido en la última década.

Paralelamente, en el último año, la compañía ha reducido en más de un 30% las emisiones de CO₂ derivadas de su operativa logística, convirtiéndose en la primera empresa del gran consumo en España en obtener la segunda estrella Lean & Green otorgada por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc).

Damm también ha impulsado la consolidación de su modelo de “almacenes verdes”, una nueva generación de centros logísticos que integran energía renovable, movilidad sostenible y optimización de recursos.

Plantas de cogeneración

Asimismo, la compañía sigue apostando por dotar a sus fábricas de plantas de cogeneración y trigeneración que permiten generar energía eléctrica para autoconsumo a partir del biogás generado durante la depuración.

En este sentido, Damm ha desarrollado un proyecto innovador en su fábrica de Espinardo (Murcia) con la instalación de una planta de upgrading que permitirá transformar el biogás en biometano.

Se trata de una tecnología pionera que evitará la emisión de 1.200 toneladas de CO₂ al año, el equivalente a las emisiones generadas por 1.000 trayectos de ida y vuelta en avión de Madrid a Nueva York.

En materia de gestión del agua, Damm trabaja para garantizar que cada gota se utilice de forma eficiente y responsable.

La compañía fue pionera en el sector al implantar el cálculo de la huella hídrica por unidad de producto, una herramienta clave para optimizar este recurso en todas las fases del proceso productivo.

Gracias a la aplicación de medidas de mejora continua y a la implementación de tecnologías más eficientes, Damm ha logrado reducir en un 36% el consumo de agua en sus fábricas desde 2008, avanzando hacia un modelo industrial más sostenible y respetuoso con el entorno.

Con esta distinción, Damm consolida su posición como motor de transformación en el sector de la alimentación y las bebidas, impulsando un modelo industrial innovador y responsable que genere un impacto positivo y duradero en el entorno.