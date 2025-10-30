Restalia impulsa su crecimiento con 11 nuevas aperturas en el tercer trimestre

Las claves nuevo Generado con IA Restalia abre 11 nuevos locales en el tercer trimestre, expandiendo su presencia en diversas ciudades españolas y portuguesas. La empresa continúa su plan de crecimiento con la meta de abrir 70 nuevos negocios para 2025, parte de su estrategia 2025-2030. Restalia refuerza su presencia en Portugal con la apertura de dos locales de 100 Montaditos, consolidando su posición en el mercado luso. El verano ha sido positivo para Restalia, que mantiene su ritmo de crecimiento gracias a la flexibilidad y comodidad de sus formatos de negocio.

Restalia cierra el tercer trimestre del año con un nuevo acelerón de aperturas, concretamente, con 11 nuevos locales de sus distintas marcas 100 Montaditos, La Sureña o The Good Burger (TGB).

“La compañía continúa apostando por un modelo de expansión versátil en diferentes formatos de local y ubicaciones, adaptadas a las diferentes circunstancias comerciales del mercado, con las que se pretende equilibrar la presencia en grandes ciudades con la llegada a municipios más pequeños”, detalla en un comunicado.

Así, Restalia ha inaugurado nuevos locales en Madrid, Toledo, Alicante o Cádiz, pero también en poblaciones de menor tamaño como La Línea de la Concepción.

Además, Portugal continúa siendo uno de los mercados prioritarios para Restalia. De esta forma, la compañía ha inaugurado dos nuevos locales de 100 Montaditos, una marca que continúa consolidándose como referente en el país vecino.

Estas aperturas no sólo refuerzan la presencia de la marca en Portugal, sino que también ponen de manifiesto el potencial del mercado luso para convertirse en un motor clave dentro de la estrategia internacional del grupo.

Campaña de verano

Un año más, el verano ha vuelto a ser un periodo muy positivo para Restalia, que ha mantenido su ritmo de crecimiento en los últimos tres meses.

“Gracias a la flexibilidad de sus formatos y a la comodidad que ofrecen sus marcas, la compañía se adapta con facilidad a las rutinas de los consumidores también en época estival”, detallan.

Con estas nuevas aperturas, Restalia continúa inmersa en su plan de crecimiento, cuyo objetivo es alcanzar la apertura de 70 nuevas unidades de negocio durante este 2025.

Este objetivo se enmarca dentro de un plan estratégico 2025-2030 que impulsará el desarrollo de la compañía tanto en el mercado nacional como fuera de nuestras fronteras.

Dentro de las nuevas aperturas se incluye también la reedición de La Sureña abierta este mismo mes de octubre en el Centro Comercial la Vaguada.

Los resultados son muy positivos aún más si se comparan con las tendencias actuales del mercado de la restauración comercial, que apuntan una desaceleración general en las aperturas.

Con este plan y resultados, Restalia se prepara para liderar una nueva etapa de crecimiento.

“En Restalia estamos muy orgullosos de seguir creciendo e inaugurando nuevos locales de nuestras distintas marcas. Este avance refleja la confianza de nuestros franquiciados y la buena acogida de los consumidores, que nos impulsa a seguir trabajando para acercar nuestras propuestas a más ciudades y localidades”, señala María Noguera, Directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Restalia.