El Corte Inglés elige a Santiago Bau como nuevo director general tras el cese de Gastón Bottazzini como CEO

El Consejo de Administración de El Corte Inglés ha aprobado con efecto inmediato la remodelación de la primera línea ejecutiva de la compañía tras el cese de Gastón Bottazzini como CEO. Una salida que, según los grandes almacenes, ha sido de “mutuo acuerdo”.

Santiago Bau ha sido nombrado director general de El Corte Inglés, con responsabilidades directas sobre todos los negocios del Grupo, además del área corporativa y financiera.

Bau se incorporó a El Corte Inglés en marzo de 2022 como director general corporativo tras la salida de Víctor del Pozo como consejero delegado.

Rafael Díaz Yeregui, vicesecretario del Consejo, ha sido nombrado secretario general de la compañía.

Tiene rango de director general y asume las direcciones de asesoría jurídica, sostenibilidad y recursos humanos.

Ambos reportarán a la Comisión de Seguimiento del consejo de administración, presidida por Marta Álvarez, e integrada por Cristina Álvarez y José Ramón de Hoces como vocales.

Además, el Consejo ha nombrado a Álvaro Parrón como director del área de Real Estate en sustitución de Javier Catena.

Salida de Bottazzini

La salida de Bottazzini ha sido un tanto inesperada. El Corte Inglés ha explicado que “tras un periodo de reflexión” por ambas partes, Gastón Bottazzini deja la compañía de “mutuo acuerdo”. En un comunicado la presidenta y el consejo han agradecido su labor.

El ejecutivo argentino fue nombrado consejero delegado en la junta general de accionistas de 2024, celebrada el 26 de julio del año pasado. Llevaba algo más de un año en el cargo.

De hecho, al directivo argentino se le encomendó la tarea de gestionar el plan estratégico hasta 2030 de los grandes almacenes. Un plan en el que se invertirá 3.000 millones en remodelar tiendas y expandir el negocio.

La presidenta, Marta Álvarez, fichó a Bottazzini como asesor personal de la presidencia. Cargo en el que estuvo seis meses. Más tarde se convirtió en CEO.

Su confianza en el directivo era plena. Tanto que eliminó la comisión delegada formada por ella misma, José Ramón de Hoces, el responsable legal de El Corte Inglés, y Javier Rodríguez Arias. Con ello dio plenos poderes al argentino.

La comisión ejecutiva era un órgano que se creó en 2022 tras la salida de Víctor del Pozo como consejero delegado.

Su llegada a la compañía española supuso la destitución el pasado otoño de José María Folache, el máximo responsable del área retail, por discrepancias con el CEO.

Su salida llega en un momento dulce para la compañía. Cerró el ejercicio 2024-25 (a 28 de febrero de 2025) con un beneficio neto de 512 millones de euros, un 6,7% más que el pasado ejercicio, mientras que el beneficio neto recurrente ascendió hasta los 470 millones de euros, un 30,8% más.

Los ingresos totales del grupo ascendieron a los 16.675 millones de euros, un 2% más. La cifra de negocio se incrementó en un 4,3% a superficie comparable.