Mahou y Estrella Galicia se agarran al café y la ginebra para diversificar ante el frenazo del consumo de cerveza

El consumo de cerveza en España sigue cayendo, con un descenso en ventas del 0,2% y una disminución del consumo per cápita del 4,9% en 2024.

Mahou San Miguel lanza la marca de café Café 170, dirigida al canal de hostelería, mientras continúa ampliando su portafolio con bebidas como sangrías y bebidas energéticas.

Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, adquirió la destilería gallega Vánagandr, famosa por su ginebra premiada internacionalmente.

Mahou y Estrella Galicia diversifican sus negocios hacia bebidas como café, kombucha y ginebra ante el frenazo del consumo de cerveza en España.

El verano no ha sido tan glorioso como se esperaba. El turismo ha crecido, pero ligeramente y en hostelería eso se ha notado en unas ventas que no han sido las previstas, especialmente en la cerveza cuyo consumo en España cae desde hace años.

Esta ralentización en el consumo de la que se habla en el sector y se percibe desde hace tiempo ha hecho que las grandes cerveceras como Mahou o Estrella Galicia tomen nota y espabilen. ¿Cómo? Entrando en otros nichos de negocio.

Y no hablamos del segmento del agua en el que muchos grupos llevan inmersos desde hace años. Ni tan siquiera de las cervezas 0,0 o con menor graduación alcohólica. Sino que nos referimos a otro tipo de bebidas que están más de moda como el café, la kombucha o la ginebra.

Ejemplo de ello es que Hijos de Rivera (matriz de Estrella Galicia) cerró esta misma semana la adquisición de Vánagandr.

Se trata de una destilería gallega fundada en 2014 en Cambre (A Coruña) y propietaria de la mejor ginebra del mundo en 2024 y doble oro en 2025 en el International Spirits Challenge. También elabora vodka.

Estos productos se suman al portfolio de destilados de la compañía, que ya cuenta con F de Formentera y los licores Hijos de Rivera y Quenza. Asimismo, gestiona la distribución de los rones de Arehucas y la gama de Destiny Spirits.

También se adentró en el mundo de la kombucha con la compra de Soul K; impulsó la expansión de Mucho, la marca de bebidas funcionales desarrollada junto a Ilia Topuria; y no descarta ampliar su presencia en vino (es dueña de Ponte de Boga).

Mahou y el café

Caso parecido es el de Mahou San Miguel, que recientemente entró en el negocio del café. Anunció el lanzamiento de una marca propia destinada exclusivamente al canal de hostelería: Café 170. Su comercialización se iniciará en enero de 2026.

Para Mahou es un paso más en su apuesta por la diversificación más allá de la cerveza como vía estratégica para su crecimiento futuro. Por eso, también creó la Unidad de Negocio Café.

Café 170 de Mahou.

Un poco antes lanzó la marca ‘Los Cachis’ (sangrías, tinto de verano, kalimotxo y rebujito listos para servir) y su primera bebida energética, Refeel.

Los datos de 2024 fueron un pequeño aviso. El año pasado obtuvo una facturación récord de 1.933,5 millones de euros (un 0,8% más), pero el volumen en ventas disminuyó un 1,4%. El grupo cervecero reconoció que un 30% de su facturación ya depende del agua y las 0,0.

Por su parte, otras como Damm han reforzado su porfolio con un acuerdo estratégico con Nestlé para producir y distribuir Nestea.

También mantiene el 50% de Cacaolat tras vender el pasado año la otra mitad a Idilia Foods, dueño de Nocilla y ColaCao.

Caída de consumo y ventas

El comportamiento de estas compañías es normal para los expertos. Tal y como explican fuentes del sector, los grupos cerveceros están acelerando en la diversificación para hacer frente a los cambios en los hábitos de consumo.

Cambios que en otros sectores, como el del gran consumo, han generado una grave crisis que ha derivado en despidos.

En la industria cervecera aún no se han producido despidos, al menos en España. Recordemos que hace unos días Molson Coors (dueña de La Sagra en España) anunció 400 despidos en EEUU.

Pero sí es cierto que en nuestro territorio la cerveza no pasa por su mejor momento. El pasado año sus ventas registraron una caída del 0,2%, hasta los 38,6 millones de hectolitros.

Varias cervezas frías en la barra de El Millán, en Ardales.

La caída en las ventas supone encadenar dos años consecutivos de descensos, algo que no ocurría desde la crisis financiera de 2008.

La contención económica, la inflación y un contexto internacional volátil explican este descenso que recoge el informe 'Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2024', elaborado por Cerveceros de España en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En paralelo, el consumo per cápita de los españoles baja un 4,9%, hasta los 52,8 litros, debido a la inflación y a la mayor planificación de las familias. Esta cifra también encadena años de descensos.

Asimismo, las ventas correspondientes al sector de hostelería se redujeron un 2%, hasta los 19,2 millones de hectolitros, mientras que las del canal de alimentación subieron un 1%, debido posiblemente a un trasvase de consumo del bar hacia el hogar.