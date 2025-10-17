Detrás de los despidos de Nestlé, Bimbo o Azucarera: la inflación y la marca blanca ponen en jaque a la industria alimenticia

Los cambios en los hábitos de consumo, como preferir comida preparada, están reduciendo la prioridad de la alimentación y afectando a las marcas tradicionales.

Las marcas blancas representan el 46% de la cesta de la compra, impulsadas por supermercados como Mercadona, Lidl y Aldi.

La innovación en la industria alimenticia ha caído un 50% en España desde 2010, afectada por la competencia de las marcas blancas.

Grandes empresas alimenticias como Nestlé, Bimbo y Azucarera están despidiendo personal debido al crecimiento de las marcas blancas y la inflación.

“El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido”. Con esa frase Philipp Navratil, CEO de Nestlé, justificó los 16.000 despidos que pretende realizar la multinacional en dos años. Unas palabras que, analizadas, van más allá al expresar implícitamente el problema al que se enfrenta toda la industria, con especial afectación en España.

Detrás de estos recortes está “el crecimiento de la marca blanca con enseñas como Mercadona apostando por ellas en España o Lidl en Alemania”, explica a EL ESPAÑOL-Invertia Mariano Iñigo, profesor de EAE Business School.

Este fenómeno ocurre en todo el mundo y lo que provoca, principalmente, es que haya menos espacio para las marcas de fabricantes en los lineales. Algo que, por tanto, afecta a sus ventas.

De hecho, como consecuencia de ello la innovación de los fabricantes ha caído un 50% desde 2010 en España, alcanzando el menor número de lanzamientos de la historia, según la patronal Promarca.

Actualmente, la marca blanca tiene un peso de casi el 46% en la cesta de la compra, según datos de la consultora Kantar.

Desde la época de la pandemia ha ido en aumento y ha provocado que el peso de los fabricantes se haya hundido en los lineales de las tiendas.

Mercadona es su mayor estandarte, pero otras como Lidl y Aldi también refuerzan sus marcas propias. Dia, por su parte, ha equiparado el surtido al 50% entre ambas marcas.

Hacendado, la marca blanca de Mercadona.

Su bajo precio contrasta con el de las marcas de fabricantes, cuyos precios “no han bajado debido al aumento del precio que las materias primas e insumos están experimentando”, señala el experto, quien, por desgracia, avanza que los precios de los alimentos no parece que vayan a bajar.

“A medio plazo la industria no tendrá capacidad de bajar costes salvo que sea reduciendo empleos”, dice el profesor de EAE Business School. Eso es precisamente lo que ha hecho Nestlé para conseguir un ahorro de 3.200 millones.

Pero el de Nestlé no es un caso aislado a nivel mundial. Unilever (Ben & Jerry's y Dove) anunció la eliminación de 3.200 puestos de trabajo en sus oficinas de Europa antes de finales de 2025.

Y el matrimonio formado por Kraft y Heinz anunció su división este año en dos nuevas empresas independientes. Aquí no ha habido despidos, pero sí han tenido que recurrir a esta fórmula para tratar de ser rentables por separado.

Situación en España

En España, los casos de empresas de alimentación que han acometido reestructuraciones son ya unos cuantos.