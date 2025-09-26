Tendam remodela su consejo para dar entrada a los cuatro representantes de Multiply Group

La entrada de Multiply Group en Tendam con el 68% del capital ha dado lugar a la remodelación del consejo de administración de la firma textil.

En concreto, hay cuatro nuevos consejeros propuestos por el holding de inversiones con sede en Abu Dabi.

Se trata de tres miembros del equipo directivo de Multiply: Samia Bouazza, CEO y directora general; Omar Fayed, director de Estrategia y Mezier Briefkani, director de Cartera.

Además, también se incorpora como consejero a propuesta de Multiply Ravi Thakran, según confirman desde la empresa textil.

Es fundador y socio gerente de Turmeric Capital. Se trata de un perfil con experiencia que ocupó puestos de responsabilidad en varias verticales comerciales del Grupo LVMH.

El resto del consejo de administración está formado por Jaume Miquel, CEO y presidente de Tendam; Federico Conchillo Armendariz, vinculado al fondo PAI; Marta Martínez Alonso, senior advisor de CVC; y Elisa Gómez de Bonilla, como secretaria. En total, ocho miembros.

El nuevo órgano de administración quedó conformado tras la firma a finales de julio del acuerdo por el que Multiply Group adquirió el 67,9% de Tendam. No obstante, ha sido ahora cuando ha salido publicado en el Registro Mercantil.

Cabe recordar que Multiply pagó 882 millones de euros por ese porcentaje de Tendam, lo que valora la compañía en 1.300 millones.

La compañía compró esta participación a los fondos de capital riesgo CVC y PAI Partners, que se mantienen en el capital como accionistas minoritarios y con un consejero cada uno en el consejo.

Crecimiento

El holding con sede en Abu Dabi anunció su intención de mantener el mismo equipo directivo liderado por Jaume Miquel. Y así ha sido.

Llegan con vocación de permanencia, lo que da tranquilidad para definir un plan de crecimiento que calificaron de “agresivo”.

Con un horizonte a cinco años, el plan de la nueva Tendam es crecer a doble dígito. Eso no quiere decir que sea lineal en el tiempo.

Así, en 2025 se esperan crecimientos similares a los de años atrás, mientras que a partir de 2026 vendrá la aceleración.

“El 55% del crecimiento será orgánico y el resto por expansión, digitalización y adquisiciones”, dijo este verano Jaume Miquel en un encuentro con periodistas.

La dueña de Cortefiel, Springfield, Women'secret o Pedro del Hierro también quiere salir de compras y hacerlo pronto. En los próximos 24 o 26 meses esperan poder anunciar alguna adquisición.

Otra de las novedades pasa por lanzar tiendas propias para las siete marcas lanzadas en los últimos cinco años: Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE y Milano. Sólo la primera tiene establecimientos a pie de calle.