Dia reconoce que la crisis con Argentina no les ha afectado y avanza nuevos planes de crecimiento en España

En 2020, Ricardo Álvarez, aterrizó como CEO de Dia España en un momento que califica de “complejo”. Tras cuatro años de transformación y de llevar a la cadena a la rentabilidad con 122 millones de euros a cierre del ejercicio 2023, la compañía se marca ahora el objetivo de crecer en el canal online, de abrir 10 tiendas nuevas y de hacer una inversión de 150 millones de euros en promociones.

Todo ello en un momento que ahora también tiene algo de complicado con la crisis diplomática que se ha abierto entre Argentina y España. No obstante, Álvarez ha asegurado que no está afectando a la compañía, que tiene una importante presencia en el mercado argentino. En concreto es su segundo mercado después de España y tras anunciar la venta de más de la mitad de su negocio brasileño.

“No nos está afectando nada en los números y no creemos que nos tenga que afectar. Somos una empresa española de 45 años de historia”, ha recalcado. No obstante, no tienen datos concretos del negocio en Argentina.

Más allá de Argentina, Dia España sigue mirando al futuro. Una de las grandes patas de crecimiento será el canal online, que ha pasado de tener una cuota de 1,4% en 2020 a 4% este año. ¿A qué aspiran? Pues lo dejan todo en manos del cliente. “Estamos enfocados en hacer crecer la experiencia de completar la compra física con una omnicanalidad”, ha comentado.

Además, la empresa ha anunciado una inversión de 150 millones de euros en promociones y mucha parte de ello va a ser a través del Club Dia, que cuenta con 5,7 millones de usuarios y el objetivo es alcanzar los 6 millones.

Tiendas

Tras cerrar un gran número de tiendas y la venta de 233 establecimientos a Alcampo en España, Dia ha anunciado que este año abrirá 10 nuevas tiendas con una inversión de 8 o 10 millones de euros. “En estos cuatro años hemos abierto 100. El año pasado 36 y este año queremos abrir 10”, ha avanzado Ricardo.

Con la venta del paquete de tiendas a Alcampo, Dia reconoce que perdió un 0,7% de equivalente de cuenta de mercado. “Estamos en 4,7% y perdemos 0,3%, con lo cual hemos perdido cuota de mercado, pero estaba dentro de la estrategia”, explica el directivo. La idea era, por tanto, ser rentable. Además, no prevén realizar más desinversiones.

No obstante, detallan que a superficie comparable “llevamos casi 36 meses ganando cuota de mercado”.

A nivel de red, “hemos transformado el 86% de las tiendas con lo que nos queda esperamos hacerlo este año y el primer trimestre del año que viene”. De esta forma, tendrán al 100% la red transformada a un único formato.

Asimismo, crecer con tiendas franquiciadas es otro de los objetivos. Actualmente, Dia cuenta con 2.300 tiendas, de las que el 60% son franquicias. “Nuestra estrategia de crecimiento va a ser en franquicia”, asegura. No obstante, seguirá manteniendo tiendas propias.

Rebaja del IVA

Por otro lado, Ricardo Álvarez ha calificado de “muy positiva” la bajada del IVA a determinados alimentos para contener la inflación y reclama al Gobierno que se prolongue.

“Es una medida positiva del Gobierno y una manera real de ayudar a las familias y al bolsillo del consumidor”, ha asegurado Álvarez. De esta forma, y ante la posibilidad de que decaiga, el consejero delegado en España confía en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez la prolongue. “Como todo el sector nos gustaría que se prolongara esta medida porque es una buena y más para contener la inflación”, ha zanjado.