País Vasco aviva la guerra del vino en Rioja: pide que Planas cambie la orden que blinda la Denominación de Origen

¿Maniobra política nacionalista o nuevo capítulo en la guerra del vino que amenaza con romper la Denominación de Origen Protegida Calificada (DOC) Rioja? Una de las dos razones -o incluso las dos- están detrás del anuncio del Gobierno vasco de formular un requerimiento al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que derogue, anule o revoque la modificación de los Estatutos y del Pliego de Condiciones de la DOC Rioja que puso en marcha para blindar estos viñedos.

En concreto, hablamos de la orden de Agricultura publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que aprueba la modificación, acordada por unanimidad el 9 de septiembre de 2022 por el pleno del Consejo Regulador de la DOC Rioja, para proteger esa zona.

Es decir, esta orden impide que diferentes operadores o productores del sector puedan destinar parte de la uva producida en sus viñedos a nuevas denominaciones de origen o a vinos producidos al margen de la Denominación Rioja.

Además, en caso de que un operador cause baja en dicho registro por no haber destinado su uva a la elaboración de vino amparado por la DOC Rioja, este no podrá volver a inscribirse en dicho registro hasta que no transcurra una campaña vitícola completa desde su solicitud.

Este blindaje se puso en marcha en un momento muy importante, ya que obligaba a las bodegas a decidir si seguir en la DOC Rioja o cambiarse a Viñedos de Álava, la etiqueta que de forma transitoria iba a permitir a las bodegas que quisieran comercializar los caldos bajo denominación alavesa a partir de 2024.

Y decimos "iba" porque en abril el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) suspendió, de forma cautelar, la autorización concedida por el Gobierno vasco a esta denominación para comercializar sus vinos. Decisión que fue recurrida por Viñedos de Álava y la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), que es la impulsora de esta ruptura desde hace años.

Por ello, sin opción de poder usar esta etiqueta y con la orden sobre la mesa, la ruptura de la DOC es más difícil. Recordemos que la idea es crear una denominación y un consejo regulador específicos para los vinos de Rioja Alavesa saliéndose así de la DOC Rioja.

La DOC Rioja se opone a la ruptura con el apoyo de Agricultura. De ahí que resulte extraño que el ministerio liderado -ahora en funciones- por Luis Planas anule su propia norma.

De hecho, fuentes del Ministerio de Agricultura confirman a este medio que no han recibido "ninguna notificación oficial al respecto".

Lo que abre la puerta a pensar que se trata de una maniobra o chantaje para aprovechar el momento político tras las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio, tal y como creen fuentes del sector consultadas por el EL ESPAÑOL-Invertia.

Recordemos que para que el PSOE forme Gobierno necesita los escaños de Bildu (6) y del PNV (5). Ambas formaciones políticas son partidarias de la escisión. Sin embargo, ni ellos ni el resto de grupos del Parlamento vasco consiguieron en junio acordar un texto unitario sobre la iniciativa de ABRA para impulsar Viñedos de Álava.

Pero públicamente el Gobierno vasco justifica este anuncio de requerimiento a Agricultura al sostener que la orden es una "medida restrictiva desde el punto de vista de la competencia y perjudica al sector", al mismo tiempo que supone "un límite" al derecho de libertad de empresa.

Si finalmente es formulado el requerimiento y Agricultura lo rechaza, el Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Jurídico Central del Gobierno vasco para que interponga los recursos contencioso-administrativos correspondientes.

Historia de una ruptura

Sea por la razón que sea, asistimos a un nuevo intento por romper la DOC Rioja. Uno más de muchos. Incluso, el Congreso de los Diputados ha sido epicentro de la batalla. En noviembre de 2021, se debatía en la Cámara Baja la proposición de ley impulsada por el PNV, para la reforma de la Ley 6/2015, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

La idea: crear una denominación y un consejo regulador específicos para los vinos de Rioja Alavesa y romper con la DOC Rioja. En dos días, el PNV dio marcha atrás ante el rechazo en bloque del PSOE, del propio ministro de Agricultura y de la DOC Rioja.

Este mismo debate ya fue valorado por el pleno de la Denominación de Origen Calificada Rioja en julio de 2020 cuando se presentó la iniciativa del PNV. El posicionamiento fue un rechazo absoluto por parte de bodegas y viticultores de la comarca.

De hecho, en 2022, el ejecutivo autonómico activó el trámite para inscribir la nueva denominación con el total rechazo de la DOC Rioja y de muchas bodegas de la zona de Rioja Alavesa. Autorización que consiguieron de forma transitoria y, como ya hemos contado, fue anulada.

Solo ABRA respalda la idea. Aunque nunca fue desvelado el número de bodegas que secundaban la ruptura. Desde hace años intentan acercarse más al País Vasco. Así, en 2019, con el objetivo de buscar, entre otras cosas, una mayor proyección internacional pasaron a llamarse Asociación de Bodegas de Euskadi (ABE). Una decisión que se tomó en una votación en la que solo participaron 20 bodegas de las más de 120 que forman parte de la asociación.

Algo que levantó mucha polémica y obligó a convocar una nueva asamblea. Esta vez, a la votación acudieron más bodegas y de nuevo volvió a fracasar la idea de acabar con el apellido Rioja. Así que ABRA volvió a llamarse ABRA.

Años atrás, en 2016, algunas de estas bodegas ya solicitaron al Gobierno vasco la creación de una DOP propia. Por primera vez se habló de la famosa denominación Viñedos de Álava. Desde entonces el debate continúa y la amenaza de ruptura sigue viva.

