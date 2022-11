El Ministerio de Agricultura apoya a Rioja para blindar sus vinos frente a la opción rupturista de Viñedos de Álava

Nuevo capítulo en la guerra con tintes nacionalistas que amenaza con romper la Denominación de Origen Protegida Calificada (DOC) Rioja. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación avala la iniciativa adoptada por los responsables de la DOC Rioja de blindar la exclusividad de sus viñedos.

En septiembre, el Consejo Regulador de Rioja realizó una doble solicitud: por un lado incluir dentro del pliego de condiciones los últimos reconocimientos de unidades geográficas menores (viñedos singulares); y, por otro lado, establecer que la producción de las viñas inscritas en el Registro de Viñas se destine exclusivamente a la elaboración de vino amparado.

En este segundo apartado se incluye la exclusividad del uso de la uva en el mismo sentido que la modificación del pliego de condiciones, así como que en caso de que un operador cause baja en dicho registro por no haber destinado su uva a la elaboración de vino amparado por la DOC Rioja aquel no podrá volver a inscribirse en dicho registro hasta que no transcurra una campaña vitícola completa desde su solicitud.

Ante esto, La Rioja y Navarra se posicionaron a favor, mientras que País Vasco en contra.

Hoy, el Boletín Oficial del Estado (BOE), publica que Agricultura da luz verde a esta modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Esto obligará a las bodegas a decidir si seguir en la DOC Rioja o cambiarse a Viñedos de Álava.

Viñedos de Álava

En octubre el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó la autorización para la denominación de origen ‘Arabako Mahastiak / Viñedos de Álava’, que permite la venta de vinos en España con esta etiqueta. Un movimiento impulsado por ABRA (Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa) que ha tenido respuesta en la DOC Rioja. El Consejo Regulador interpondrá un recurso de reposición.

Arabako Mahastiak / Viñedos de Álava es una autorización transitoria que permite a las bodegas interesadas echar a andar y comercializar los caldos bajo denominación alavesa a partir de 2024.

Todo ello a la espera de la definitiva autorización que debe llegar de la Comisión Europea. En mayo, el Ministerio de Agricultura remitió a la Comisión Europea la solicitud de ABRA para la creación de una nueva Denominación de Origen Protegida (DOP) bajo el nombre de 'Viñedos de Álava'.

A favor, cuentan con el beneplácito del Gobierno vasco. Y, en contra, con el Ministerio dirigido por Luis Planas y el Consejo Regulador de la DOC Rioja

El proyecto de creación de esta Denominación de Origen se ha topado con un extenso dossier de alegaciones, un recurso de alzada y un recurso contencioso administrativo interpuestos por este Consejo Regulador.

Antes de llegar al mercado, ABRA deberá aprobar sus estatutos, que ya están en fase de borrador, y tramitar la adhesión de las bodegas interesadas. Con esto casi se consumaría la ruptura de la DOC.

