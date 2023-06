Los sindicatos llegan a un preacuerdo con H&M y desconvocan el resto de jornadas de huelga

Tras las jornadas de movilizaciones convocadas por UGT y CCOO, los sindicatos han alcanzado un preacuerdo con H&M que mejora las condiciones laborales y salariales de sus 4.000 trabajadores y que permite desconvocar las huelgas previstas para el 1 y 8 de julio.

En concreto, el acuerdo incluye un incentivo sobre ventas para todas las posiciones de la tienda de hasta 50 euros mensuales, ligado a la presencia efectiva. Este incentivo tendrá una vigencia hasta 2025, (según años fiscal H&M) antes de que finalice se hará una evaluación conjunta con la empresa para ver las condiciones de la continuidad del incentivo.

Asimismo, H&M garantiza un plus de responsabilidad mínimo por categoría, aplicable a Store Manager, Department Manager, Visual Merchandiser y COR. No compensable ni absorbible, se abonará en 14 pagas y será proporcional a la jornada. Tendrá efectos a partir del 1 de julio 2023 y las cantidades van desde los 2.400 a los 3.600 euros.

Aquellas personas cuyo plus voluntario o plus controller sea superior al plus de responsabilidad tendrán dos conceptos: plus de responsabilidad con estas cantidades y el resto se quedará en el concepto de plus voluntario. Quien no lo tenga, se le abonará, explica CCOO en un comunicado.

Al incremento salarial para sales advisors, con efectos 1 de julio de 2023, se abonará un complemento de mejora salarial, que no será compensable ni absorbible, que se distribuirá en 14 meses y cuyo valor será de 1.000 euros brutos a un tiempo completo y proporcional a la jornada.

Por otro lado, se harán novaciones contractuales a 60 personas a tiempo parcial mediante la consolidación de las horas complementarias y/o ampliaciones de jornada efectivamente realizadas en los 5 últimos meses. También, H&M se compromete a incrementar los recursos efectivos en 91 tiendas y retira la propuesta de rebajar el pago de las bajas por enfermedad.

