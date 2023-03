La vida empresarial de Pablo Isla un año después de su salida de Inditex

En marzo de 2022, tras la presentación de los resultados del ejercicio fiscal de Inditex en 2021, Pablo Isla decía adiós de forma oficial a la firma textil que daba entrada a Marta Ortega como presidenta no ejecutiva del grupo y a Óscar Maceiras como consejero delegado. Su salida se hizo efectiva desde el 31 de marzo de 2022, pero desde el anuncio en noviembre de 2021 ya era un mero proceso de transición.

De aquello ha pasado ya casi un año. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué ha sido de la vida de Pablo Isla? En su última aparición pública aseguró que no se iba a retirar. Y lo cierto es que no lo ha hecho. Sin embargo, su vida empresarial no está ligada ahora a ninguna empresa de retail ni a ninguna gran compañía del Ibex 35.

Sin que se cumpliera un mes de su salida definitiva, se convirtió en el nuevo presidente del Consejo Rector Internacional de IE University. Entró con la idea de impulsar el trabajo del Consejo Rector, integrado por figuras del mundo institucional, académico y empresarial de primer nivel internacional, con experiencia en el sector público y privado.

[Inditex baja por primera vez en 12 años de 6.000 tiendas físicas en el mundo]

En mayo, se incorporó a General Atlantic como asesor global de la firma, puesto desde el que proporciona apoyo estratégico y asesoramiento a los equipos de inversión globales de consumo y tecnología y a las empresas de cartera, con un enfoque en la habilitación digital.

Y en verano dio la gran sorpresa al crear la productora Fonte Films junto a la abogada María Jesús Román Gallardo y la ejecutiva Carla Pérez de Albéniz. La ambición de la productora es la de desarrollar proyectos de gran calidad técnica con vocación global, apostar por nuevas formas de expresión audiovisual y transmitir apoyo y confianza a los equipos implicados en un marco de gestión eficiente. De momento, se desconoce si están inmersos en algún tema audiovisual concreto.

Además de esto, es consejero de la Fundación Amancio Ortega desde 2017 y consejero de la Fundación Universitaria Comillas desde 2021. Desde ese mismo año también es consejero de la Fundación de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) y de la Fundación Carolina, según datos del Registro Mercantil.

También es miembro del consejo de administración de Nestlé y forma parte de instituciones culturales de primer orden como el Patronato del Museo del Prado, el Teatro Real de Madrid o la Fundación La Caixa.

A pesar de todos estos cargos, el empresario madrileño ha estado bastante fuera del foco mediático. Será durante la celebración del South Summit cuando acapare un cierto protagonismo. Es el cabeza de cartel del evento junto al exjugador de baloncesto Pau Gasol, que se celebrará entre el 7 y el 9 de junio en Madrid.

Larga trayectoria

La vida empresarial de Pablo Isla parece mucho más tranquila de la que ha protagonizado a lo largo de toda su trayectoria profesional. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado del Estado con el número uno de su promoción, ocupó la posición de director de servicios legales del Banco Popular de 1992 a 1996, cuando fue nombrado director general de Patrimonio del Estado.

En 1998 regresó al Banco Popular Español como secretario general y en el año 2000 ocupó la presidencia del Grupo Altadis. En 2005, Pablo Isla se incorporó al Grupo Inditex como CEO y vicepresidente, y en 2011 asumió la presidencia ejecutiva de la compañía en lugar de Amancio Ortega. Durante esa etapa, Inditex se convirtió en líder mundial en el sector textil.

Fue durante esta etapa cuando fue elegido, en 2017 y 2018, mejor presidente ejecutivo del mundo por la 'Harvard Business Review'. Y en 2020 'Forbes' le distinguió como el mejor consejero delegado de la década, entre otros muchos reconocimientos.

Tras 17 años en Inditex, el empresario no se fue con las manos vacías. Cobró 27,2 millones de euros, de los cuales 23 millones de euros corresponden a la indemnización por su salida de la compañía, según el informe anual de gobierno corporativo del ejercicio fiscal de Inditex cerrado a 31 de enero de 2023.

Sigue los temas que te interesan