Juan Roig admite que ha subido "una burrada los precios" de Mercadona para evitar "el desastre"

Con una facturación récord y un beneficio de 718 millones de euros en 2022, un 5% más que el año anterior, el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha admitido que "hemos subido los precios una burrada" y que, de no hacerlo, "hubiera sido un desastre" para la cadena. Roig ha explicado que Mercadona ha experimentado un aumento de los costes del 12% y que han repercutido un 10% a los consumidores.

Ante esto, Podemos ha denunciado "la especulación" y "capitalismo despiadado" de la cadena de supermercados y le ha advertido que estas afirmaciones "no son un insulto, es un descripción de la realidad".

"Mercadona ganó 718 millones de euros en 2022, un 5,6% más. Algunos están sacando mucho rédito de una crisis económica que está haciendo que cada vez a más gente le cueste llenar la nevera", ha afirmado este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en Twitter apenas unos minutos después de que Juan Roig anunciara los resultados de la cadena de distribución.

Mercadona ganó 718 millones de euros en 2022, un 5,5% más. Algunos están sacando mucho rédito de una crisis económica que está haciendo que cada vez a más gente le cueste llenar la nevera.



El Gobierno tiene que poner límite a la especulación e intervenir la cesta de la compra. — Ione Belarra (@ionebelarra) March 14, 2023

"Límite a la especulación"

"El Gobierno tiene que poner límite a la especulación e intervenir la cesta de la compra", ha advertido Belarra, que en varias ocasiones ya ha calificado a Juan Roig de "capitalista despiadado".

[Mercadona ahorra 150 millones con una aplicación interna que precisa el coste y el margen de cada producto]

Para Podemos, que Mercadona no haya bajado sus precios ni topado la cesta de la compra en plena crisis inflacionista es "capitalismo despiadado" y ha dejado claro que esto "no es un insulto, es un descripción, señor Roig".

Preguntado en rueda de prensa por este calificativo de Podemos, el dueño de Mercadona ha sido tajante: "Nosotros hablamos de hechos; de qué somos y qué hemos hecho. A quienes no opinan lo mismo, les respeto, pero no lo comparto".

Mercadona obtiene ingresos récord en 2022 mientras la mayor parte de la ciudadanía no puede afrontar las subidas de precios masivas de sus productos.



CAPITALISMO DESPIADADO no es un insulto, es una descripción de la realidad, señor Roig. — Podemos (@PODEMOS) March 14, 2023

718 millones de beneficio

Juan Roig ha anunciado que Mercadona ha ganado 718 millones de euros en 2022, lo que supone un 5% más que en el ejercicio anterior -680,3 millones-. También ha detallado que las ventas han aumentado en un 11%, hasta 31.041 millones, frente a los 27.810 de 2021, lo que ha relacionado con el aumento de precios por la inflación.

El presidente de Mercadona ha defendido el orgullo del modelo de empresa y de tener beneficios y de revertirlos a la sociedad y ha reiterado durante la presentación que son los empresarios los que que "generan riqueza y bienestar".

"El bienestar de una sociedad dependerá del número de empresarios honrados que exista, y cuanto mayor sea el beneficio compartido, será mejor para el conjunto de la sociedad. (...) Tener beneficios es una cosa muy buena y en España parece que queramos ocultarlo", ha afirmado.

Además ha señalado a Mercadona como "referente empresarial" en España y ha explicado que toda empresa es "el conjunto del cliente, el trabajador, el proveedor, la sociedad y el capital". En este punto, Juan Roig ha opinado que tener una empresa "no es sinónimo de capital" y que "cuesta mucho satisfacer equilibradamente" a los actores que la conforman.

Por ello ha insistido en que es "indispensable" tener beneficios pero ha advertido que "si tu principal propósito es ganar dinero, eso no es saludable". "Si no hay beneficios, no se pueden mantener y actualizar los activos, ni expandir la empresa, y eso hay que transmitirlo a la sociedad porque cuanto más dinero ganas, más impuestos aportas, mejores sueldos pagas, más inviertes y más repercutes en los accionistas", ha afirmado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan