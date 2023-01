‘Viñedos de Álava’, más cerca de consumar la ruptura en DO Rioja: desestimado el primer recurso contra la etiqueta

Nuevo capítulo en la guerra con tintes nacionalistas que amenaza con romper Rioja. La Denominación de Origen Protegida Calificada (DOC) Rioja ha perdido el recurso de reposición que interpuso por la Protección Nacional Transitoria otorgada por Orden del Gobierno Vasco a una Denominación de Origen de nombre ‘Arabako Mahastiak / Viñedos de Álava’.

Según ha podido saber este medio, la DOC Rioja recibió la notificación de que el recurso de reposición ha sido desestimado. No obstante, están “en el proceso y plazo de interponer el recurso contencioso-administrativo contra dicha desestimación”, tal y como ya anunciaron conscientes de que esta posibilidad podría darse. De hecho, en octubre se votó en el Consejo Regulador de la DOC Rioja con el apoyo del 98,4% de los votos emitidos y el único voto en contra de la asociación promotora de la iniciativa en cuestión.

Este recurso se interpondrá ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, solicitando la acumulación a la causa abierta y pendiente de resolución, que ya se inició en noviembre de 2021.

‘Arabako Mahastiak / Viñedos de Álava’ es una autorización transitoria que permite a las bodegas interesadas echar a andar y comercializar los caldos bajo denominación alavesa a partir de 2024. Detrás de esta iniciativa está ABRA (Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa) y supone una amenaza que podría romper a la DOC Rioja, actualmente dividida en tres zonas: Rioja Alta, Alavesa y Oriental.

En mayo de 2022, el Ministerio de Agricultura remitió a la Comisión Europea la solicitud de ABRA para la creación de una nueva Denominación de Origen Protegida (DOP) bajo el nombre de 'Viñedos de Álava'. Y ahora mismo se está a la espera de la definitiva autorización que debe llegar de Bruselas.

Agricultura se posiciona

Desde que ABRA inició su proyecto de ruptura de la DOC Rioja solo ha obtenido el apoyo del Gobierno vasco. Por contra, el Gobierno siempre se ha manifestado en contra. El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación avaló la iniciativa adoptada por los responsables de la DOC Rioja de blindar la exclusividad de sus viñedos.

En septiembre, el Consejo Regulador de Rioja realizó una doble solicitud: por un lado, incluir dentro del pliego de condiciones los últimos reconocimientos de unidades geográficas menores (viñedos singulares); y, por otro lado, establecer que la producción de las viñas inscritas en el Registro de Viñas se destine exclusivamente a la elaboración de vino amparado.

En este segundo apartado se incluye la exclusividad del uso de la uva en el mismo sentido que la modificación del pliego de condiciones, así como que en caso de que un operador cause baja en dicho registro por no haber destinado su uva a la elaboración de vino amparado por la DOC Rioja aquel no podrá volver a inscribirse en dicho registro hasta que no transcurra una campaña vitícola completa desde su solicitud. Ante esto, La Rioja y Navarra se posicionaron a favor, mientras que País Vasco en contra.

El 17 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE), dio luz verde a esta modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Esto obligará a las bodegas a decidir si seguir en la DOC Rioja o cambiarse a Viñedos de Álava.

Además, hace una semana el ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió la unidad de Rioja. Aseguró que el proyecto de creación de la marca 'Viñedos de Álava' es una cuestión que “respeta”, pero que, desde su punto de vista, “no se sitúa en la dirección adecuada”. Por su parte, ABRA ha pedido respeto para las bodegas alavesas que apoyan este proyecto, según recoge ‘Efe’.

Cabe recordar que este intento por fisurar la DOC Rioja se originó hace años. En 2016, algunas bodegas de ABRA ya solicitaron al Gobierno vasco la creación de una DOP propia. Por primera vez se habló de la famosa denominación 'Viñedos de Álava', que podría ser una realidad en 2024.

