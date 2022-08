El lento y agónico fin de la carta: solo las facturas de la luz y el gas la mantienen viva

En los últimos años, Correos se ha visto obligado a reconvertir su negocio para ofrecer muchos otros servicios: reparto de mensajería, instalación de cajeros automáticos, ventas de seguros o incluso meterse en la carga aérea. Todo ello para hacer frente al declive de lo que antaño fue su principal razón de ser: el reparto de correspondencia postal.

En España, un 77,5% de personas reconocieron no haber enviado ninguna carta en el segundo semestre de 2021; y un 77,2% aseguraron que no recibieron ninguna carta de otro particular, según se desprende del Informe Anual del Sector Postal 2021 publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Tiene lógica puesto que el email, el Whatsapp o cualquier otra herramienta de comunicación instantánea han sustituido al envío de cartas. Pero a pesar de ello, la carta no está muerta del todo. ¿Por qué? Porque hay determinados servicios que siguen precisando de la correspondencia postal.

Las cartas siguen teniendo un papel importante en la recepción de información y facturas de empresas. Cuando se trata de cartas con origen en empresas o suministradoras de servicios, el porcentaje de personas que no ha recibido ninguna, baja hasta el 43,5% del total. Lo más habitual (29,5%) es la recepción de entre 2 y 5 cartas de este tipo de remitentes.

Y aunque en todos los casos la factura electrónica prima sobre la factura en papel, esta última sigue teniendo mucho peso en el suministro eléctrico (44,1%) y en el suministro del gas natural (39,3%). No ocurre así en el caso de los bancos y en el de las telecomunicaciones. Aquí la factura en papel se usa en menos del 30% de los casos.

Si el 50% de las personas reconocieron haber recibido alguna carta de empresas o suministradoras de servicios, el 36,6% recibieron alguna notificación administrativa.

De hecho, enviar cartas es una de las razones que lleva a acudir a las oficinas de Correos y eso que un 62,5% de los ciudadanos no visitaron ninguna en el segundo semestre de 2021. Dentro de los que sí realizaron alguna visita, los motivos fueron: la recogida de paquetes (44,3%), el envío de cartas (39,5%) y el envío de paquetes (21,4%).

En el año 2021 en el mercado postal se gestionaron un total de 2.819,1 millones de envíos, que generaron 7.716,7 millones de euros. La mayor parte de los envíos se generaron en el segmento sector postal tradicional (SPT), un 61,4% del total, y la mayor parte de los ingresos tuvieron su origen en el segmento de mensajería y paquetería, un 83,8% del total.

El número de envíos del sector postal tradicional ha seguido cayendo en 2021 (1.731,9 millones de envíos, un 7,6% menos que en 2020), acumulando un descenso del 55% desde 2013. Los ingresos (1.253,4 millones de euros), por su parte, han crecido un 8,1% este año, y apenas se encuentran un 12% por debajo del dato de 2013.

Los envíos del operador público decrecieron un 12,1% entre 2020 y 2021, y los del resto de operadores aumentaron un 68,6%. El ingreso unitario en este segmento aumentó un 17% en 2021, hasta los 0,72 euros.

Todos los productos del segmento mejoraron su ingreso unitario. Las cartas y tarjetas postales ordinarias fueron el producto más utilizado, suponiendo un 78,9% del total de envíos, y el flujo de origen a destino principal durante 2021 fue, un año más, el nacional, con un 92,9% del total de envíos.

En el segmento de la mensajería y la paquetería los envíos del año 2021 fueron 1.087,3 millones y los ingresos alcanzaron los 6.463,3 millones de euros. Tanto los envíos como los ingresos han venido subiendo de forma prácticamente continuada desde que se tienen registros (2013).

La entrada de Amazon

Además, la CNMC ha incluido por primera vez a Amazon en su informe anual sobre el mercado postal. El gigante del ecommerce figura como el segundo gran operador, tan solo por detrás de Correos, que redujo en 2021 su cuota de mercado.

En concreto, Correos y su filial Correos Express facturaron 2.054 millones de euros en 2021 con el envío de paquetería. Esta cifra representa un incremento del 5,2% en los ingresos económicos, si bien el número de envíos descendió un 1,4% respecto a 2021, todavía por debajo de las cifras anteriores a la pandemia, hasta contar con una cuota del 18% en el envío de paquetería.

Por su parte, la cifra de ingresos de Amazon ascendió a 1.462 millones de euros por el envío de paquetería, un dato que todavía no se puede comparar, pues es la primera vez que el gigante estadounidense del comercio electrónico aparece en el informe de la CNMC.

