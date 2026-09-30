ACS gana un contrato de 1.750 millones en Reino Unido para operar Sellafield, la central nuclear más grande del país

Este contrato refuerza la presencia de ACS en el sector nuclear británico y consolida su posición como uno de los principales contratistas internacionales en infraestructuras.

Sellafield es la mayor y más compleja instalación nuclear del Reino Unido, dedicada actualmente al procesamiento y almacenamiento de residuos nucleares.

El acuerdo tiene una duración inicial de 9 años, con opción de prórroga por otros seis, e incluye servicios de diseño, compras, instalación, mantenimiento y gestión de activos bajo control radiológico.

ACS, a través de su filial Hochtief, ha ganado un contrato de 1.750 millones de euros para operar, mantener y desarrollar la central nuclear de Sellafield en Reino Unido.

Hochtief, la filial alemana de ACS, ha ganado un nuevo contrato de 1.500 millones de libras (1.750 millones de euros) en Reino Unido para operar, mantener y desarrollar Sellafield, la mayor y más compleja instalación nuclear del país.

Esta adjudicación refuerza la posición de ACS en el sector nuclear. Asimismo, amplía la presencia del grupo en un mercado estratégico que está en expansión y en el que la ingeniería especializada y la gestión a largo plazo de activos son factores clave, según destaca en un comunicado.

En concreto, Hochtief Infrastructure se ha hecho con el segundo lote del nuevo acuerdo marco Project and Asset Care Execution (PACE). El acuerdo tiene una duración de 9 años y cuenta con opción a ampliarse por otros seis.

La filial del grupo ACS ya ganó el año pasado un contrato menor en estas instalaciones, en ese caso dentro del programa Integrated Asset Care y por 595 millones de euros.

Como parte del acuerdo marco, Hochtief prestará servicios como el diseño, compras, instalación, puesta en servicio, mantenimiento de activos y gestión y control de proyectos. Muchos de ellos están sometidos a control radiológico.

"Las infraestructuras nucleares constituyen un importante mercado de crecimiento a largo plazo. A medida que los países centran su atención en la seguridad energética, la sostenibilidad y la gestión segura de los activos nucleares existentes, aumenta la demanda de socios capaces de ofrecer soluciones de ingeniería especializada a lo largo de todo el ciclo de vida nuclear", ha señalado el consejero delegado de ACS y Hochtief, Juan Santamaría.

La planta está en manos de una agencia del Gobierno británico encargada del desmantelamiento de las nucleares. La de Sellafield ya no genera electricidad comercial pero sí recibe, procesa y almacena los residuos que producen otras centrales nucleares activas del país.

Conocida anteriormente como Windscale, la planta se encuentra a unos 200 kilómetros al norte de Liverpool y comenzó sus operaciones en 1950. En dicho momento producía plutonio para el programa de armamento nuclear de Reino Unido, en plena Guerra Fría. En 1957 sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia y el peor del país.